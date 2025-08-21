Lefkoşa ve Girne'de iki ayrı ani ve gayri tabii ölüm...
Lefkoşa’da 48 yaşındaki Numan Salih Suiçmez, Girne’de ise 41 yaşındaki Mohammad Amin Khosravi, evlerinde ölü olarak bulundu.
A+A-
Lefkoşa’da 48 yaşındaki Numan Salih Suiçmez, Girne’de ise 41 yaşındaki Mohammad Amin Khosravi, evlerinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Numan Salih Suiçmez (E-48) Lefkoşa’daki evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında, işyerinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirilen Mohammad Amin Khosravi (E-41) de dün saat 14.00 sıralarında Girne’deki evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Suiçmez ve Khosravi’nin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Etiketler : PolisBülten