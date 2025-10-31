Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Latin şarkıları konseri
Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) Latin Şarkıları Konseri, dün gece Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.
Lefkoşa Türk Belediyesinden verilen bilgiye göre, Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı LBO, Latin Şarkıları Konseri konserinde gerek Türkçe’ye uyarlanan, gerekse İspanyolca ve İngilizce Latin parçalar seslendirildi.
