Lefke’de Hurma Festivali coşkusu yaşandı

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 16. Lefke Hurma Festivali, 2 Kasım Pazar günü Lefke’nin tarihi sokaklarında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgenin simgesi haline gelen festival, hem kültürel hem de turistik açıdan büyük ilgi gördü.

Festivalin açılış töreni, Keşifler Adası öğrencilerinin renkli gösterileriyle başladı. Ardından Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılarak halkla bir araya geldi. Erhürman, Lefke’nin sahip olduğu zenginliğin ülke turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanına halkın ilgisi yoğun olurken, festival alanında sıcak ve samimi görüntüler yaşandı.

Gün boyu süren festival programı kapsamında konserler, halk dansları, iki toplumlu kültürel gösteriler, doğa yürüyüşleri, fotoğraf sergisi ve rehber eşliğinde düzenlenen tanıtım turları yer aldı. Lefke’nin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve hurma ağaçları arasında gerçekleşen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Festival alanında kurulan stantlarda ise Lefke hurması, yerel el sanatları ve bölgeye özgü lezzetler tanıtıldı. Katılımcılar, geleneksel ürünleri tatma ve satın alma fırsatı buldu.

Her geçen yıl artan katılım oranıyla dikkat çeken Lefke Hurma Festivali, hem bölge halkı hem de adanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler için kültürel bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.