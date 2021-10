Kuzey Kıbrıs Turkcell, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’na katıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki ekibi 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’na katılarak temaslarda bulundu.

Üç gün süren şûra boyunca, dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planları, öngörüleri, hedefleri ve politikaları konuşuldu.

55 farklı ülkenin yetkilileri, ulaştırma sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin yer aldığı şûrada, bakanların katıldığı yuvarlak masa toplantısı yanı sıra özel oturumlar ve sektör panelleri gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in şûraya katıldığı ekibinde Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Avar, İş Geliştirme Yöneticisi Gürhan Uncuoğlu ve Kamu Satıştan Sorumlu Portföy Yöneticisi Osman Nazlı yer aldı.

“Yüksek hızlara ulaşabilmek en büyük arzumuz, Turkcell olarak biz hazırız”

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nda katıldığı oturum ve görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell’in güçlü altyapısı, yatırımları ve servisleri ile ilgili bilgi aktarımları gerçekleştirdiklerini belirtti. KKTC’nin de dünya standartlarına gelebilmesi için çalıştıklarını ve bu yatırımlar için hazır olduklarını aktaran Küçüközdemir, “şu an yoğun katılımın olduğu bu etkinlikte bile gerçekleştirdiğimiz hız testlerindeki 100 megabiti gördüğümüz yüksek hızların kat be kat altındayız, arzumuz bu hızlara ulaşabilmemiz için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir etkinlikte, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun ile Turkcell Grup Genel Müdürü Murat Erkan ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi.