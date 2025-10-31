Kumsal Park'ta kavga çıktı

“Cadılar Bayramı” kutlamaları bu yıl Lefkoşa’da istenmeyen görüntülere sahne oldu. Kumsal Park’ta toplanan kalabalık genç grubun arasında çıkan kavga, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yaklaşık 70 kişilik bir grup arasında tartışma çıkarken, olay kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Olayı gören vatandaşlar, defalarca polis ekiplerine ihbarda bulunduklarını ancak uzun süre olay yerine herhangi bir ekip gelmediğini öne sürdü. Bazı tanıklar, bir kişinin bıçaklandığı yönünde iddialarda bulundu. Bu bilgi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Vatandaşlar, hem güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden hem de olaylara geç müdahale edilmesinden şikayetçi. “Polis nerede, ebeveynler nerede?” diye soran bölge sakinleri, Cadılar Bayramı kutlamalarının her yıl benzer şekilde kontrolsüz hale geldiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Polis olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.