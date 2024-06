Kültürümüz ve Kıbrıs’ın lezzetleri

Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan ciğer kebabı ve daktila tatlısı, Kıbrıs mutfağının özgün ve leziz örneklerini oluşturur. Bu özel günlerde, adeta zaman durur ve herkes bu lezzet şölenine kendini kaptırır. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan hazırlıklar, aile bireylerini bir araya getirir. Ciğer kebabı, bayram sabahlarının erken saatlerinde büyük bir özenle hazırlanır.Tatlı bir sonla taçlanan bayram sofraları, Daktila tatlısının çıtır dokusuyla tamamlanır. Ciğer Kavurma Kıbrıs'ta bayram sabahlarının kendine has bir geleneği vardır: aile büyüklerinin büyük bir coşkuyla hazırladığı ciğer kavurma. Bayram sabahı güneşin ilk ışıklarıyla birlikte, mutfaktan yükselen nefis kokular, herkesin içini ısıtır. Aile büyüklerinin maharetli elleriyle hazırlanan ciğer kavurma, adeta aileyi bir araya getiren bir büyüdür. Tüm aile fertleri, çocukluktan bu yana taşıdıkları hatıraların izinde, bir araya gelir ve sofranın etrafında toplanır. Birlikte yenen her lokma, aile bağlarını daha da güçlendirir ve bayramın ruhunu, geleneklerin derin anlamını bir kez daha hatırlatır. Şimdi birlikte benim bu lezzetli yemeği nasıl yaptığıma bakalım.

Malzemeler

500 gram kuzu ciğeri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 büyük soğan

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz Pidenin Arasına Taze maydanoz (servis için, ince doğranmış)

Limon

Domates

Nasıl Yapıyorum İlk olarak, ciğeri küçük parçalara doğrayıp kanının çıkması için soğuk suda bekletiyorum.

Sonra süzüp kağıt havluyla kuruluyorum. Ardından zeytinyağını geniş bir tavada ısıtıp içine ince doğranmış soğanları ekliyorum.

Soğanlar pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavuruyorum.

Ciğerleri tavaya ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kavuruyorum.

Suyunu çekmeye başladığında kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karıştırıyorum.

Baharatların aroması iyice yayılana kadar pişiriyorum.

Son olarak ocaktan alıp üzerine ince doğranmış taze maydanoz serpiştiriyorum. Sıcak olarak servis ediyorum. Daktila Çıtır çıtır dokusuyla dikkat çeker ve genellikle üzerine tarçın veya badem serpilerek servis edilir. Daktila tatlısı, hem görünüşü hem de lezzetiyle Kıbrıs mutfağının benzersiz tatlarından biridir ve adanın kültürel mirasını yansıtır. Bu tatlı, Kıbrıs mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olup özellikle bayramlarda ve özel günlerde sıkça yapılır. Daktila tatlısının yapımı oldukça basittir ancak sabır gerektirir. Gelin sizlere bu tatlıyı nasıl yaptığımı anlatayım… Malzemeler; Kızartma için tatsız bitkisel yağ

Hamur için; 2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

¼ çay kaşığı tuz

Portakal veya limon kabuğu rendesi

3 yumurta

¼ su bardağı portakal suyu (ikame olarak su veya limon suyu kullanılabilir)

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı vanilya özü veya portakal çiçeği suyu Şerbeti için; 2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 çubuk tarçın

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 çay kaşığı vanilya özü veya portakal çiçeği suyu İç Harcı İçin; ¾ fincan kızarmış öğütülmüş badem (ceviz veya antep fıstığı yerine)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

Hazırlanışı

Yumurtaları, zeytinyağını, portakal suyunu, şekeri ve vanilya özünü karıştırma kabının içine ekleyerek iyice çırpıyorum. Un, kabartma tozu, tuz ve portakal kabuğu rendesini ekliyorum ve bir hamur oluşana kadar yoğurdum. Hamuru hafifçe yağladığım bir kaseye aktardım ve üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 1-2 saat dinlenmeye bıraktım. Şerbetini hazırlamak için şeker, su, çubuk tarçın ve portakal suyunu küçük bir tencerede birleştirdim. Şekeri eriyene kadar karıştırarak kaynattım. Ateşten aldım ve vanilya özünü ekledim. Daha sonra şerbetimi soğuması için kenara aldım. İç harcının malzemelerini küçük bir kapta birleştirip karıştırdım. Dinlenen hamuru 6 eşit parçaya böldüm yuvarlak bezeler haline getirdim. Daha sonra hamurumun yapışmasını önlemek için merdanesini iyice unladım ve her bir hamur parçasını uzun ve çok ince olana kadar merdane yardımıyla incecik olana kadar açtım. Yuvarladığım şeritleri bir kenara koyup temiz bir havluyla örttüm. Hamur şeridinin kenarına yarım çay kaşığı kadar iç harcından yerleştirdim ve harcı örtmek için rulo halinde katladım. Tatlımı her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızarttım. Kızarttıktan sonra fazla yağı azaltmak için kağıt havlularla kaplı bir tepsiye aktardım ve ardından soğutulmuş şerbete batırdım. Şerbetini iyice çekmesi için birkaç dakika beklettim ve her yerine bulaşması için de şerbetin içinde birkaç kez çevirdim. Hazır olan tatlılarımı servis tabağına alarak üzerlerine biraz tarçın ve öğütülmüş fındık serpiştirdim.