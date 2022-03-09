Kuklasınız!

Yetmez kendinizi Kıbrıslı Türkleri de rezil ediyorsunuz.

Rezil ve rüsva!



Ulusal Birlik Partisi'nin dükkânı kapatması gerekiyor.

"KKTC" denen "çadır" devletin de bayrağını bir an önce indirmesi!



Parti tabanında özüyle duruşuyla bağımsızlığa, devlete, egemenliğe inanan insanlara yazık!

Susmasınlar ve reddetsinler bu tahakkümü…



Ayrı devletmiş, egemenlikmiş, statüymüş!

Tam bir zavallılık hali...

Utanç!

Hangi kelimeyi yazsam, yeniden okurken "eksik kaldı" diyorum kendime...

Hiç mi yüz yok sizde, hiç mi omurga?

İstifa etmek gibi bir erdem de var ortada!



Bir gün önce konuştuklarını, yutuyor bir "Başbakan".

Kabine daha "kurulmadan" bozuluyor çünkü bu emir demiri kesiyor.

İtaatten kör oldu gözleri…

Biat etmekten boyunları sersem!

Cumhurbaşkanı şaka, şenlik zaten…

Ada yarısı "talimat" ile yönetiliyor ve bu utancı önce Ulusal Birlik Partililerin temizlemesi gerekiyor.



***



İktidar sizin işinizdi öyle mi?

Ne irade bıraktınız, ne demokrasi!

"İstikrar" dediğiniz de boyun eğmenin, ricayla yaşamanın, ezilmenin ve süklüm püklüm koltuk oyununun “süreklilik” hali oldu!



Türkiye’yi “yurt içi” yaptınız buralarda, Kıbrıs’ı “yurt dışı.”

Yüzlerinizdeki boyalar döküldü gün be gün!

Çirkinliğiniz epeyce açığa çıktı.



***



Bir başkasının söylemesine de gerek kalmadı.

Size oy verenler dahil hemen herkes farkında:

“Sahte hükümet.”

“Sahne devlet.”

“Sahte demokrasi.”



Makama, maaşa, iktidara, hırsa, arsızlığa kurban edildi bir yurt!



***



Bir sözüm da ada yarısına talimat yağdıranlara!

İlhakla kabarmış iştahlarınızı dizginleyemiyor, irade çalıyorsunuz irade!



Son elli senede bu yarı/m yurdun demokrasisine, seçimlerine, hükümetlerine kimin saygısızca davrandığı, kimin müdahale ettiği gün gibi ortadadır.

Kıbrıslı Türklerin iç işlerine müdahale edenler, egemenliğini ayaklar altına alanlar, eşitliğini çiğneyenler Türkçe konuşuyor (!)



Bundan utanmalısınız!

***

“KKTC vilayeti”niz başınıza yıkılıyor git gide…

Dayatmacı ve yayılmacı tavırlar “ana-yavru” örtüsü altına gizlenemiyor şimdi…



***

“Biz bu adada varız, kimse biz yokmuşuz gibi davranamaz” diyenler çok daha kenetlenmelidir şimdi…

Yetti!



