CTP'den öneri atağı hazırlığı

İktidarın yönetmek ve değişim için pek bir derdi olmayınca iş muhalefet düştü anlaşılan… Edindiğim bilgiye göre; ana muhalefet partisi CTP bir dizi önemli yasa önerisi için kolları sıvadı.

Şimdilerde mutfakta hummalı bir çalışma var CTP’de…

Birçok önemli ve hayati konuda CTP’den bir “yasa önerisi” atağı gelecek.

Hatta şöyle ki; öylesine titiz çalışmalar yürütülüyor ki, en ince ayrıntısına kadar detaylı yasa çalışmaları somutlaşmaya başladı.

Elbette bunlar birer öneri! Hepsinin ayrı gündemleri olacak.

Peki neler mi var?

Bu çalışmalarda bizzat yer alan CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı’ya sordum:

CTP'nin bir yasa önerisi atağına geçeceği siyasi kulislere yansıyor, nedir çalışmalar?

Çalışmalarımız yavaş yavaş somutlaşmaya başladı. Aslında öncelikli düşündüğümüz bir “sivilleşme ve demokratikleşme paketi” hazırlamak. Elbette bunun birçok bacağı var. Bu bacaklardan en önemlisi de polis, Polis Genel Müdürlüğü…



Polis ve demokratikleşme derken, nedir bu biraz açalım…

Hazırladığımız yasa polisin sivil otoriteye bağlanmasını içeren bir çalışma. Hedeflenen polisin siyasallaştırılmadan ancak seçilmiş, siyaseten hesap verebilen bir kişi veya kurumlar tarafından yönetilmesinin sorumluluğunu sağlayan bir yeni düzenlemedir. Bu çalışma hazırdır, tamamlanmıştır.



Peki başka ne var yasa çalışması olarak?

Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni üzerine de yavaş yavaş tamamlanma aşamasına gelen bir yasa hazırlığımız var. Burada ise maksadımız; hep söylediğimiz, vatandaşlığı bir siyasi tahakküm olmaktan çıkarıp Bakanlar Kurulu’nun yetkileri bağlamında bir sınırlamaya gitmek. Yurttaşlığın artık siyasi otorite tarafından bir insani koz olarak kullanılmasının önüne geçecek bir yasanın hayata geçmesini amaçlıyoruz. Elbette insan hakları, nüfus ve kalkınma planlamasını da gözden kaçırmayarak.



Daha önceden de dillendirilen hazır bazı yasa çalışmaları daha var

Pek tabii hazır yasa önerilerimiz var. Her milletvekilinin hazırladığı çalışmalar da mevcut ve önümüzdeki günlerde birçoğu gündeme gelecek. Örneğin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özerk bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yasa çalışmamız, bu hazırdır. Yönetimleri siyasi otorite tarafından atanan kamu kurumlarında istihdamın daha çağdaş, adil ve hakkaniyetli, sınava dayalı bir sistemle çalışmasını sağlayacak birkaç yasa hazırlığımız da var. Çalışma hayatında zarar gören emekçi kesimlere bir nebze olsun destek sağlayacak gelişmelere yol açacak yasa çalışmamız daha olacak. Ekonomi alanı bizler için en önemli başlıklardan, bununla ilgili de toplum yararına çalışmalarımız devam ediyor. Bu yasa çalışmaları elbette genişleyebilir ancak bu günlerde üzerinde çalıştığımız yasalar bunlar…

BİR ELEŞTİRİ

"Başta eşim olmak üzere…"

Her “özel” günde bir demeç ve açıklama fırtınasının esmesi artık bu yarım adanın bir gerçeği haline geldi.

Alakalı, alakasız hemen hemen herkes açıklama yarışına girer böylesi günlerde…

Neyse ki geçti, Emekçi Kadınlar Günü de öyle…

En kenar köylerin belediye başkanından alakasız derneklere kadar herkeste bir telaş…

En üzücüsü de sosyal medyada “Başta eşim olmak üzere…” diye başlayan iletiler, meyhanelerde atılan göbekler ve iş yerlerine gönderilen çiçekler!

Ah ki ne ah.

Diyeceklerim bu kadar.

BİR UYARI

Faiz Bey’in 'iddiaları'

En sonunda Faiz Bey'in başını kendi ettiği laflar yakacak.

Hemen hemen her konuda çok iddialı konuşmaya çalışıyor, pek tabii sorunlar da yığılmaya devam ederken çözümler gecikiyor, laflar havada kalıyor.

Toplumdaki inandırıcılığını yavaş yavaş kaybeden Sucuoğlu kontrolü kaybetmek üzere…

Basın danışmanları el atmazsa sadece bu iddialı sözler bile kendisini al aşağı edecek.

Biraz yavaş Faiz Bey, biraz sakin.

Duvara toslamaya ramak kaldı.

Benden söylemesi.

BİR ÖNERİ

Devriye

Bir önceki Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu döneminde bazı kritik noktalara yürüyen devriğe konulması önerisi yapmıştım.

Sağ olsun eski müdür önerimi dikkate almış ve Lefkoşa’nın yaya trafiğinin olduğu bazı noktalarına yürüyen polis devriyeleri uygulamasını başlatmıştı.

Özellikle Dereboyu, Lefkoşa surlariçindeki önemli caddelerde gözle görünür şekilde polisin varlık göstermesinin adli suçlar ve güvenlik açısından faydalı olduğunu o günlerde de yazmıştım.

Yine aynı düşünüyorum, eski uygulama devam ediyor mu bilmiyorum ancak ben polis devriyesi görmedim son zamanlarda bahsettiğim noktalarda…

Eğer yoksa bu bahar ve yaz aylarında olmasında fayda gördüğümü belirteyim.