Köfünye’deki Müsamere-1951

Özellikle ‘40’lı yıllardan başlayarak daha bir yoğunluk kazanan; Kıbrısın değişik bölgelerindeki Futbol kulüpleri, Kıbrıs Türk toplumunun atardamarlarından biriydi. ‘40’lar, ‘50’ler ve nihayetinde ‘60’lar, toplumun sportif, sosyal, kültürel ve hatta siyasi faaileyletlerinin merkezi, mekânı durumundaydı. Hele ki toplumlararası çatışmaların ilk kıvılcımlarının görünmeye başlandığı 1957-58 yıllarından itibaren söz konusu kulüpler, siyasi ve varoluş mücadelesi adına örgütlenmenin de merkezleri olmuştur. Bundan dolayıdır ki, Kıbrıs Türk toplumunun “varlık mücadelesinde” spor kulüplerimiz önemli bir yer tutmaktadır.

Bugünkü yazımızda 1951 yılının Köfünye köyümüze gidiyoruz.

Yukarıda bahsettiğim örgütlenmelerin sadece kasaba-şehir merkezli olmadığını, en küçük köylerde bile böylesi örgütlenmelerin var olduğu notonu da ekleyerek, tarihimize en büyük Türk köylerinden biri olarak geçen Köfünye’deki bir etkinliğe yer veriyoruz.

“Köfünyede Müsamere” başlıklı yazıyı kaleme alan sn. Kâzım Niyazi’nin yazısıyla başlayalım yolculuğumuza...

Hür Söz-10 Temmuz 1951 syf: 2

Köfünyede Müsamere

Adamızın büyük Türk köylerinden biri olan ve varlığıyle iftihar duyulan Köfünye’nin Gençler Birliği tarafından hazırlanan fevkalâde müsamereyi seyretmek maksadıyle bir bilet de ben almıştım. Müsamere, yine kendi kulüpleri yararına tertip edilmiştir.

Bayramın birinci gecesi sahneye konan piyes, ölmez Atatürk’ün kahramanlıklarını canlandıran “Mavi Tuna” piyesi idi. Ayrıca “Batak Efe” isimli komedi de temsil olunmuştur. Köylü kardeşlerimizin birbirlerini destekleme hususundaki azimlerini, bu köyde tertip edilen müsamere bizzat ispat etmiştir. Başta Civisil, Aytotoro, Anglisia ve Mennoya olmak üzere bütün civar köyler müsamereye iştirak etmiştir...”

Dikkat edileceği gibi, böylesi etkinliklere sadece köyün sakinleri değil, civardaki yakın köylerin katılımı da gerçekleşmekteydi. Etkinliklerin bir bahane olmasıyla birlikte civar köyler arasındaki iletişim ve dayanışmanın da gerçekleşmesinde rol oynadığını bizlere göstermektedir.

Yazımızın devamında yakın geçmişte yitirdiğimiz Dt. Erdoğan Mirata beyden bahsediliyor.

Dt. Erdoğan beyle, yayınlamış olduğu “Şaka Gibi” isimli kitabı üzerine geçmişte röportaj yapmış, köyü olan Köfünye’den de sıkça söz edip anılarını anlatmıştı. Erdoğan bey söz konusu yıllarda gencecik bir kişiydi. Ve yazıdan da anlayacağımız gibi hem şiirle ilgileniyor hem de böylesi bir etkinlikte konuşma görevini üstleniyordu...

“... Müsamere, köyün değerli şarilerinden Erdoğan B. Mirata tarafından verilen bir söylevle açılmıştır. Bundan sonra Erdoğan B. Mirata kendi yazmış olduğu “Atama” şiirini okumuş ve bunu müteakip köy öğretmenlerinden Hüseyin Hüsnü tarafından bir konuşma yapılmıştır.

Piyes, bir çok imkânsızlıklara rağmen muvaffak olmuştur denilebilir. Bilhassa Lütfi rolünü lâyıkıyle başarabilmiştir. Bundan sonra, Erdoğan B. Mirata sahneye gelerek “Vermem Asla” şiirini okumuş ve sık sık alkışlanmıştır.

“Batak Efe”, komedisi de oldukça başarılı geçmiştir. Bayramın birinci gecesi, bize hoş bir gece geçirten kulüp gençlerini takdir eder ve bu gibi müsamerelerin diğer Türk köylerinde de tertibini özleriz.

Kâzım Niyazioğlu”

Görüldüğü üzere bu köyümüzün etkinliğinde iki piyes sahnelenmişti Köfünye Türk Birliği tarafından. Atatürk’ü anlatan “Mavi Tuna” ile komedi türünde “Batak Efe” piyesleri.

Kıbrıs Türk toplum tarihinde özellikle piyesler ve müzik etkinliklerinin geçmişi, 1900’lerin başlarına kadar gitmektedir. Belki daha da gerilerde böylesi etkinlikler yapılmıştı ama maalesef yazılı kaynak bakımından özellikle İngiliz dönemi itibarıyle böylesi verilere sahibiz. 1878 öncesi Kıbrıs’ına gidebilmemiz pek mümkün olamıyor.

Ama yüz yıllık kültürel ve sosyal geçmişimizde özellikle futbol, müzik ve piyeslerin, en küçük köyümüzde bile hayat bulduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz.