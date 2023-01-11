KKTC’de basit bir gün!

KKTC’de alelade bir gün...

Üretim öldü.

“Meyve ve sebze üretemeyeceğiz” diyor “üretemeyen üretici”...

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Haspolat’ta ev kirası nedeniyle çıkan tartışmada baltalarla korkutulan 23 yaşındaki Chukwudi Oliver Nwauuisi, 11 metrelik balkondan aşağıya atlayarak ağır yaralandı… Nwauuisi’nin düşmesi, atılması, atlaması, itilmesi her ne olduysa ortaya çıkarılması – olayın çözülmesi ama önce bu çocuğun yaşaması en büyük dileğimiz…

Bu gibi olaylar, kanunsuz, sorma gir hanı, sahte, garip, fakir ve geleceği belirsizleştirilmis ülkede çok basit günlük olayların en başında geliyor…

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Bu arada Cumhurbaşkanı, “cenazede gülümseme fotoğrafı”yla günlük rezil olma seansını tamamlıyor ve sanal hesaplarından yağmur çağrısı yapan fotoğraf paylaşırken, hükümet düştüydü, düşecekti, Erhan bey çekilecekti, başbakan değişecekti dedikoduları ayyuka çıkıyor...

-*-*-

Bu arada “çıkılan” ya da “çıkan” başka şeyler de var!

Mesela, 24 milyon TL’lik bir ihale!

Aniden 38 milyon TL oluyor!

Aradaki 14 milyon mu?

İç ediliyor!

Ohhh!

Ülüşülüyor!

Kapişari usulü!

-*-*-

Bir devlet ilkokulu...

Öğretmen hamile...

Çocuklara ders versin diye bir gastronomi mezunu atanıyor.

Geçici olarak!

Partimizden tabii ki!

Örgüt başkanımızın yakını olur!

Öğrencilerle ilgili endişeli olan aileler mi?

Peeeeee, amma şey ha!

Kimin umurunda!

-*-*-

Plastik poşet, naylon falan kullanmayalım!

Doğrudur!

Restorancılar da kullanmasın!

Doğrudur!

Peki tedbir aldınız mı?

Yooook!

8 adet fabrika batsın mı?

Peeeee, amma şey ha!

Bir partilimiz karton işine giriyor da...

-*-*-

Ormanları çam kese böceği sardı!

İlk kez değil ki!

Son yıllarda hep aynı senaryo yaşanıyor!

Ağaçlar ölüyor!

Plan yok, program yok, tedbir yok!

Ersin beyin eşit egemen devletinde para da yok!

-*-*-

Ve sevgili evli kadınlar; kocanız ne derse o!

Hocanız öyle diyor!

Sizden de ses çıkmıyor hani!

Maaşlara zam diyor milli gazete!

Hade barra!

Mevcut müftümüzün “kadınlarla” ilgili söyledikleri, devleti yönetenleri kapsamıyor mu?

Kapsıyor!

Haliyle merak ediyorum ve cumhurbaşkanı, başbakan ve tüm hükümet üyesi bakan ve vekillere sormak istiyorum, onaylıyor musunuz bu söylenenleri?

Rahatsız mısınız?

-*-*-

Ve ek bir de soru sormak istiyorum; mevcut hükümetteki tek kadın bakan ve kadın vekiller bu yobazlığa “ok” diyor mu?

-*-*-

Görünüşe bakılırsa, koltuk ve makam uğruna, kimse bu aşağılık duruma, bu aşağılanmaya “gık” çıkarmayacak!

-*-*-

Ne mi yapmak lazım?

Abi – abla – kardeş; mesele gayet basittir, çekersin bu adamı ve dersin ki kendisine, “hade barrra!”...

-*-*-

Sıkar mı bunu söylemek?

Ersin Tatar ya da Ünal Üstel veya külliyen UBP – DP – YDP, bu yobaza “barra” çekebilir mi?

-*-*-

Asla çekemez!

-*-*-

O zaman “bu ülkede demokrasi yoktur, laiklik ciddi tehdit altındadır ve işgal mutlaktır” dersem, “hainlik” mertebemi lütfen yükseltir misiniz?

-*-*-

Neyse boş yere üzmeyin tatlı canınızı ve dik tutun patlıcanınızı!

Size asıl suçluyu söyleyeyim mi?

Asıl suçlu Doğuş Derya!

Asıl suçlu Avrupa gazetesi!

Özgür Gazete, peeee!

Asıl suçlu Bugün Kıbrıs!

Avrupa’dan para da alıyorlar yaaaaa!

-*-*-

Hocamız tamamdır!

Tıpkı sizin koltuklar gibi!

-*-*-

Not: Allah varsa ve eğer gerçekten “dürüstlükten, doğruluktan, insandan” yanaysa, bizim biatçı – itaatçı yalakaların tümünü yakması gerekir ki o da ayrı bir mesele!

Günün şiiri!

Hac!

Hacı!

-*-*-

Hacet!

Hacamat!

-*-*-

Hacivat!

Karagöz!

-*-*-

Hecin devesi!

Hacina!

Libya’dan bir haber ve benden bir yorum

Haber:

Libya'da bir mahkeme, geçen yıl Trablus hükümeti ile Ankara arasında petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan enerji anlaşmasını askıya aldı. Söz konusu anlaşma, Akdeniz'deki başlıca güçlerin tepkisini çekmiş, Libya'daki iç çekişmeleri de alevlendirmişti.

Reuters haber ajansına göre anlaşmanın askıya alındığına dair bilgi bir adli kaynak tarafından verildi.

Anlaşma, Libya ve Türkiye'nin hak iddia ettikleri sularda petrol ve gaz keşifleri yapmalarını da kapsıyordu ancak Mısır ve Yunanistan'ın da söz konusu sularda hak iddiaları bulunuyor.

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Yorum:

Kesinlikle Libya, Türkiye’ye açık bir kazık atmıştır... Türkiye’nin “Mavi Vatan” kapsamındaki ağır iddiaları ciddi zarar görmüştür... “Libya, KKTC’yi tanıyacak” gibi bir de iddia vardı ya; tam bir deli saçmalığı olduğu kesinlik kazanmıştır!

İngiliz Kralı Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, iki günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında Nicos Anastasiades ile bir araya geldi. Bu arada Dışişleri Bakanı Kasulidis de Prensesi Kıbrıs sorunu ve Ukrayna'daki savaşın ardından artan hayat pahalılığı gibi konular hakkında bilgilendirdi. Anastasiades, Prenses Anne'e MÖ 4’üncü yüzyıldan kalma bir kadehin gümüş kopyasını ve İkinci Dünya Savaşı'nın Kıbrıslı gazilerinin fotoğraf albümünü hediye etti. Anne, Anastasiades’e imzalı bir portresini sundu... Güvenilmeyen kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Prenses Anne, “vatandaşımız sevgili Ersin nerede?” diye de sormuş...