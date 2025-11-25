“KKTC devletinin kadın sığınma evinin olmayışı bir utanç vesilesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Başbakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında ilk sözü alan CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, “Hala ülkemizde şüpheli kadın ölümleri var.” dedi.

Paşaköy’de geçenlerde bir kadının öldüğünü hatırlatan Derya, “Cinayet mi yoksa intihar mı bilmiyoruz. Biz kadınlar olarak bu tip süreçlerin şeffaf, sorgulanır ve adil bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Hiçbir failin korunduğunu hissetmek ve düşünmek istemiyoruz. Çünkü yaşamak için bu kadar mücadele veren başka bir toplumsal kesim yok.” ifadelerini kullandı.

Derya, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bugün derinleşen yoksulluk en çok kadınları etkiliyor. Kadınlar bir yandan ev geçindirmeye, bir yandan da işyerlerindeki ayrımcılıklarla mücadele etmeye çalışıyor. CTP olarak sosyal devleti yeniden tesis etmek için göreve hazırlanıyoruz. Başta kadınlar olmak üzere bu toplumun tüm dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç duyduğu politikaları yürürlüğe koymak için biz geleceğiz. Kadınlar olarak devletten alacaklıyız. Çünkü verdiğimiz vergiler bize hizmet olarak dönmüyor. KKTC devletinin hala daha kadın sığınma evinin olmayışı ve şiddeti önleme danışma merkezlerinin açılmayışı bir utanç vesilesidir. Kadınlar olarak bu devlete vergi veriyorsak bunun bize hizmet olarak geri dönmesini talep etmek en temel hakkımızdır. Hükümet edenlerden bir şey talep etmiyoruz. Çok kısa bir süre sonra gidecekler.”

CTP Kadın Örgütü Şiddetle Mücadele Sekreteri Kadriye Pire Düzgün, Derya’nın açıklamalarının ardından örgüt adına basın açıklaması okudu.