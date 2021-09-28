Bu ülkenin Başbakanı yıllardır Meclis'e gelmeyen ama maaşını bir tamam alan bir vekili ziyaret ediyor ve bunun üzerinden “propaganda” yapmak ihtiyacı duyuyor.

Hesap sormuyor, gönül alıyor!

“KKTC” bu işte!

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Şimdi bu ülkede, herhangi bir kamu görevlisi yıllarca iş yerine uğramadan maaş alırsa eğer – ki böylesi de vardır – ne söylenebilir?



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Bırakınız gelişmiş demokrasilerde, sıradan bir ülkede dahi “skandal” derler bunun ismine!

Özgürgün'e değil sözüm!

Çünkü “istifa” etti, yazdı, gönderdi, “gelmiyorum” dedi.

O istifa da reddedildi.

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Kurultay var ya Kurultay!

Memleket teferruat kalıyor.

Öyle “ufak tefek” detay!

Çünkü zaten bu ülkeyi gözden çıkardılar.

Özgürgün döneminden dünya kadar eski, yeni üye var ve bunu kendilerine yontmak için yarışıyorlar.

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Meclis'e gelmiyor adam aylardır.

Maaş alıyor, hepimizin ödediği vergiden, harçtan, fondan!

İstanbul'da keyif yapıyor.

"Vergi şampiyonları" yayınlanıyor liste liste…

Enayiler!

O vergiler nereye gidiyor görünüz işte!

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İş insanları bu ülkeyi seviyorsa gerçekten, hastane ve okul yaparlar…

Acil'i donatırlar yeniden, sınıflara akıllı ekranlar alırlar.

Yol yaparlar yol...

Vergi vermekten çok daha iyi bir iş bu!

Hatta yollardaki lambalara "ampül" alsalar vergi ödemek yerine, en önemli hizmeti yapacaklar ülkeye...

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Kalkınma Bankası’nın verilerini öğrendik dün…

Tam bir dehşet…

Hepimizin tasarruflarından elde edilen kaynak kredi verilmiş, yarısından fazlası geri dönmemiş.

Otuz sene evvel verilen krediyi dahi geri alamamışlar henüz!

Beş genel müdür var kurumda!

Evet evet, şimdi, tam da aynı anda, dördü kızakta, biri koltukta!

“KKTC” bu işte!

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Bir başbakan düşününüz, "işine gelmeyen ve maaş alan" bir hizmetliyi ziyaret ediyor, devasa bir bayrağın önünde!

O meşhur gerçek doğrulanıyor yeniden...

Büyüdükçe kir, bayağın çapı da genişliyor git gide…

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Menfaat hırsı, egosu, makam körlüğü aklını, kalbini, vicdanını ve izanını devirmiş kimilerinin…

Tepeden tırnağa kokuşmuş bu ülkede, çirkef yatağının içinde battıkça batıyor, hepimizi de peşlerinden sürüklüyorlar.



Bir toplumu dibe çekiyorlar elleriyle!

“KKTC” bu işte!

