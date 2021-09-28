DEVLET YÖNETİMİ KOMEDİYE DÖNDÜ

Bu başlığı kullandığım için rahat değilim. Çünkü ‘komedi’ ciddi bir sanattır.

Tiyatrosuyla karikatürüyle…

Öyküsüyle filmiyle…

Kolay değildir mizah yapmak, komik durumlar yaratmak…

Aziz Nesin’e, Oğuz Aral’a, Kemal Sunal’a, Ferhan Şensoy’a Charlie Chaplin’e, Musa Kayra’ya, Hüseyin Çakmak’a ve bizi hem düşündürüp hem güldüren yüzlerce, binlerce yerli ve yabancı mizah ustasına ayıp olur diye düşünüyorum.

Ama başlık da meramı anlatıyor doğrusu…

O yüzden aflarına sığınarak kullandım bunu…

Bizim ‘devlet’ yönetiminin hallerini anlatmak için en uygun tanım bu olsa gerek…

Komik!..

***

Yürütme erkinin tepesine oturtulmuşlar adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

‘Hizmet yarışı’ değil bu…

Yarış alanları komedi!..

Halk hallerine bakıp bakıp gülüyor sadece…

Kimseni bir beklentisi kalmadı yönetim kadrosundan…

İzliyor herkes yaptıklarını ve ‘bunu da mı yaptılar’ diye hayıflanıyor.

Hatta yok, hayıflanma da kalktı. Kimse şaşırmıyor yaptıklarına…

‘Çocukluk’ diye niteledi bir değerli büyüğüm…

‘Bunların yaptıkları tam da çocukluktur’ dedi.

‘Hafif’ yani…

‘Bir ağırlıkları yok’ demek istedi.

‘Muteber’ kişiler değiller demeye getirdi.

Sokakta bir ‘değer’ görmediklerini ima etti.

Hayır, açık açık söyledi: ‘Bunları kimse ciddiye almaz’ dedi.

Değil yurt dışında…

Bizim köyde dahil!..

***

Sürekli geziyorlar ‘bizimki’ler…

Biri Amerika’da…

Diğer Türkiye’de…

Covid bitti sanki… Sürekli bir yerdeler…

Leylek havada görülmüş herhalde!..

Hiç ayakları yere basmıyor.

‘İpe sapa gelecek’ bir amaç da yok bu seyahatlerde…

Amerika’ya geniş bir ekiple giden Tatar mesela, 10 gündür New York’ta… ‘Empire State Building senin, Statue of Liberty benim, Central Park da bizim’ diyerek selfie paylaştı sadece…

‘Temas’ ya da ‘diplomasi’ sıfırın altında!..

Gidişinin 8’inci gününde, haftalar önce ayarlanmış Guterres ve 10’uncu gününde Anastasides’le görüştü, hepsi o kadar…

Neden 10 gün peki?

Cevap yok!..

Ama ne gam!..

New York’taki Kıbrıslı Türklerle bir araya gelmiş. Bunu ‘haber’ diye duyurdu bir de…

Hem en mühimi bir de akademisyenle kolkola fotoğraf attı!

Komik mi?

Ultra komik!

Bir Cumhurbaşkanı daha komik bir duruma düşebilir miydi?

Aklıma gelmiyor…

Sizin geliyor mu?