“Kızım neden öldü bilmek istiyoruz”

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir yıl içinde üçüncü kez bir çocuk, Acil Durum Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bu kez, Mağusa’da yaşayan 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Küçük kızın ölümüne ilişkin ihmâl iddiaları gündeme gelirken, aile ve hastane yönetimi arasında açıklama farklılıkları dikkat çekti.

Kollarda uyuşma şikayetiyle başlayan süreç ölümle sonuçlandı

Olivia’nın babası Osita Ojoagu’nun aktardığına göre, küçük kız 2 Kasım Pazar günü kollarında uyuşma şikâyeti yaşamaya başladı. Ailesi, aynı gün Mağusa Devlet Hastanesi’ne giderek doktorlara başvurdu. Ancak hastanede aileye, çocuklarının sağlığında ciddi bir sorun bulunmadığı ve eve dönebileceği söylendi.

Aile, doktorların yönlendirmesi üzerine çocuklarını eve götürdü. Ertesi gün benzer şikayetleri yeniden yaşayan Olivia, bu kez tekrar Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun kötüleşmesi üzerine Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildi.

Tomografi sonrası yaşamını yitirdi

Acil Durum Hastanesi’nin Çocuk Acil Servisi’nde yapılan tomografi testinin ardından Olivia burada yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölümüne ilişkin “yanlış tıbbi müdahale” veya “olması gerekenden fazla narkoz verilmesi” şüpheleri gündeme geldi.

Olivia’nın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapıldı. Dün gerçekleştirilen otopsinin sonucunun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Otopsinin ardından Olivia’nın cenazesi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak acılar içinde Mağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Baba Osita:

“Kızımızın bir sorunu yoktu, neden öldüğünü bilmek istiyoruz”

Kızının ölümünün ardından YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e konuşan baba Osita Ojoagu, yaşadıkları acıyı ve belirsizliği şu sözlerle anlattı:

“Kızımın cansız bedenini almaya geldim. Ölüm sebebinin tespiti için otopsi yaptılar. Kızıma ne olduğunu bilmiyoruz. Onu buraya getirdik ve hayatını kaybetti. Hastalıktan mı? Değil mi? Neden öldüğünü öğrenmemiz gerekiyor. Aynısının bir daha yaşanmaması için bu önemli.”

Osita Ojoagu, sürecin halen netleşmediğini belirterek, “Henüz bir sonuca varılmadı. Otopsinin sonucu önümüzdeki haftalarda çıkacak ve bize bilgi verecekler. Başhekim ‘otopsi sonucu çıkana kadar bekleyeceğim’ dedi. Kızımızın bir sorunu yoktu, neden öldüğünü bilmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ölümde ihmâl olabileceği yönündeki iddiaların kendilerine iletilmediğini kaydeden Osita, tüm açıklamaların otopsi sonucuna göre yapılacağının söylendiğini aktardı.

Hastaneden açıklama:

“Yatış önerisi reddedildi”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Olivia Ojoagu’nun ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hastanın “epilepsi benzeri yakınmalarla” Mağusa Devlet Hastanesi’ne başvurduğu, ancak “yatış önerisinin aile tarafından reddedildiği” belirtildi.

Başhekimlik, hastanın daha sonra yeniden fenalaşması üzerine Lefkoşa’ya sevk edildiğini ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve otopsi sonucuna göre kamuoyunun bilgilendirileceği de ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı:

“Araştırma başlatıldı, rapor hazırlanacak”

Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yayımlayarak, Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun olayı araştırmakla görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, hazırlanacak rapor kapsamında tüm taraflardan yazılı ifadelerin alınacağını, kamera kayıtlarının ve hasta dosyasının detaylı biçimde inceleneceğini belirtti.

Aile hastane açıklamasını yalanladı:

“Durumu iyi dediler, biz de eve götürdük”

Öte yandan, baba Osita Ojoagu ve ailesi, Serdinç Maypa’nın canlı yayınında yaptıkları açıklamada, Başhekimlik’in “yatış önerisini reddettikleri” yönündeki iddiayı yalanladı. Aile, kendilerine çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi verildiğini, bunun üzerine bir kağıt imzalayarak çocuklarını hastaneden aldıklarını anlattı.

Aile, “Çocuğumuzun durumu iyi olmasaydı biz niye eve götürelim?” diyerek, yaşananlara sitem etti.

Acil Durum Hastanesi’nde üçüncü çocuk ölümü

Olivia Ojoagu’nun ölümü, Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan benzer ölümleri yeniden gündeme getirdi. Aynı hastanede son bir yıl içinde üç çocuk yaşamını yitirdi.

İlk olay geçen yıl 26 Ekim’de meydana gelmişti. Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 7 bebeğin mamasına etil alkol karıştırıldığı ortaya çıkmış, 20 günlük Mihrimah Toymurado yaşamını yitirmişti. “Alkollü mama skandalı” olarak tarihe geçen bu olay uzun süre gündemde kalmıştı.

İkinci olay ise 22 Nisan 2025’te yaşandı. 15 yaşındaki Hüseyin Değer, Acil Durum Hastanesi’nden temin ettiği mamayı tükettikten sonra fenalaşmış ve yaşamını yitirmişti.

Üçüncü ölüm vakası ise 3 Kasım Pazartesi günü 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümüyle yaşandı.

Kamuoyu, yanıt bekliyor

Acil Durum Hastanesi’nde art arda yaşanan çocuk ölümleri, sağlık sistemindeki denetim mekanizmaları ve sorumluluk zincirine ilişkin ciddi soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Olivia’nın ailesi, kızlarının ölüm nedeninin bir an önce açıklanmasını ve ihmâl varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyor.

