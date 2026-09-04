“Kimsenin gözünün yaşına bakmadan hesap soracağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’nin Meclis’e dönmesi halinde geçmiş dönemde yapılanların da denetleneceğini ve sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulacağını vurguladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Çeler programda, ülkede yaşanan sorunların temelinde denetimsizlik, kuralların gerektiği şekilde uygulanmaması ve siyasi yakınlıkların kamu yararının önüne geçirilmesinin bulunduğunu kaydetti.

Devletin denetleme yetkisine dikkat çeken Çeler, TDP’nin yeni dönemde kamu yönetiminin her alanında denetimi temel bir yönetim ilkesi haline getireceğini söyledi.

“O gemi sefere çıkamayacak durumdaysa çıkmayacak”

Filo Jet faciası üzerinden de devletin denetim sorumluluğuna dikkat çeken Çeler, yaşananların denetimin neden hayati bir kamu görevi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Çeler, “Denetim yapmak zorundayız. Yasaları ‘O ahbabımızdır, o partilimizdir, aman zarara uğrayacak’ diyerek uygulayamayız. O gemi sefere çıkamayacak durumdaysa çıkmayacak. Zarar edecekse edecek. Bir kişinin canı bile her şeyden daha değerlidir.” ifadelerini kullandı.

Çeler, denetimin yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirterek, kuralların siyasi yakınlık, kişisel ilişki veya ekonomik çıkar gözetilmeden herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Çeler, insan hayatının söz konusu olduğu hiçbir alanda “idare etme” anlayışına yer olamayacağını belirterek, devletin görevinin facia yaşandıktan sonra açıklama yapmak değil, etkin denetim yoluyla riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.

“Önceliğimiz denetim ve hesap sormak olacak”

TDP’nin Meclis’e güçlü bir şekilde dönmesi halinde izleyeceği siyasi çizgiye ilişkin de konuşan Çeler, denetim ve hesap verebilirliğin partinin yönetim anlayışının merkezinde bulunacağını söyledi.

Nüfus sayımı, kamu reformu, liyakat ile yasa ve tüzüklerde yapılacak düzenlemelerin TDP’nin önemli öncelikleri arasında olduğunu belirten Çeler, geçmiş dönemde yapılanların da denetleneceğini ve sorumluluğu bulunanlardan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan hesap sorulacağını vurguladı.

Hesap verebilirliğin ancak işleyen bir denetim sistemiyle mümkün olabileceğini ifade eden Çeler, TDP’nin yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra sorumlu arayan değil, sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek denetim mekanizmalarını güçlendiren bir kamu yönetimi anlayışını savunduğunu belirtti.

Arıklı’ya eleştiri… “Siyasi zıtlaşmalar toplumsal ayrışmaya dönüştürülmemeli”

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın siyasi tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çeler, görevde bulunmuş siyasetçilerin kullandıkları dil ve sergiledikleri tutumlarda toplumsal sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacının yeni gerilimler ve kutuplaşmalar değil, ortak sorunların çözümüne odaklanan bir siyaset olduğunu vurguladı.

“TDP anketlerde üçüncü sırada”

Olası bir seçimde TDP’nin konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeler, yeni dönemin siyasi dengelerinde üçüncü partinin önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Çeler, “Toplum karar verecek. Üçüncü parti hangi parti olacak? Üçüncü parti kim olacak diye vatandaş sandıkta belirleyecek. Ve üçüncü parti bu ülkenin kilit partisi, hükümet partisi olacak. Karar verici olacak. O yüzden insanlarımız sandığa giderken bunu da çok iyi düşünsünler.” dedi.

TDP’nin anketlerde üçüncü sırada bulunduğunu ifade eden Çeler, seçmenin sandıkta vereceği kararın yalnızca partilerin sıralamasını değil, seçim sonrasında oluşacak siyasi dengeyi de belirleyeceğine dikkat çekti.

Çeler, “Toplumun TDP’ye bu görevi vermesi gerekiyor. Çünkü ülkenin ihtiyaç duyduğu temiz, dürüst ve toplum yararını esas alan siyaset anlayışı, TDP’nin köklü geleneğinde vardır. TDP, halkın iradesiyle ülkenin kilit ve karar verici gücü olmaya hazırdır.” dedi.

TDP’nin kendisine verilen desteğin karşılığını ortaya koyacağı siyasi performans ve icraatlarla vermek istediğini belirten Çeler, halkın çalışmalarını takdir etmesi halinde partinin sonraki dönemde Meclis’e çok daha güçlü girebileceğini ve hükümetin ana ortaklarından biri olabileceğini kaydetti.

Çeler, TDP’nin yeni dönemdeki yönetim anlayışının temelinde liyakat, etkin denetim, hesap verebilirlik ve kamu yararının bulunacağını vurguladı.