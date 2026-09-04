İçişleri Bakanlığı duyurdu: Müzik yasağı uzatıldı
İçişleri Bakanlığına bağlı Lefkoşa Merkez Kaymakamlığı, Girne açıklarında meydana gelen elim deniz kazası nedeniyle uygulanan müzik yayını ve eğlence yasağının 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 00.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.
A+A-
İçişleri Bakanlığına bağlı Lefkoşa Merkez Kaymakamlığı, Girne açıklarında meydana gelen elim deniz kazası nedeniyle uygulanan müzik yayını ve eğlence yasağının 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 00.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Karar kapsamında, düğün salonlarında gerçekleştirilen düğünler hariç olmak üzere; konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekânları ve benzeri yerlerde her türlü müzik yayını yasaklandı.
Merkez Kaymakamlığı, tüm kişi, kurum ve işletmelerden karara hassasiyetle uymalarını istedi.
Bu haber toplam 341 defa okunmuştur