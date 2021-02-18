KİMİN HÜKÜMETİ?

Bu hükümet benim hükümetim değil.

Senin de değil.

Yani yurttaşını, zordaki en geniş kitlelerin hükümeti değil üçlü koalisyon hükümeti…

Kimin peki?

Bazı çıkar çevrelerinin…

Aldıkları kararlara bakar mısınız?

Bazen 6, bazen 8, bazen 10 saat süren uzun toplantılardan neler çıkıyor çıka çıka?

“Yeniden borçlanın” tavsiyesi…

Sanki borçlanacak hali olanlar bankanın yolunu bilmezmiş gibi…

Hangi koşullarda peki bu borçlanma?

O da belirsiz…

Altı doldurulmadan, ayaküstü açıklanıyor kararlar. Detaylarını açıklayan Başbakan dahi bilmiyor.

Bugünkü şartlarda TL cinsinden kredi faizleri yüzde 24-25’lerde seyrediyor. Türkiye hükümeti kuru aşağıya çekmek için şimdilerde faizleri sürekli yukarıya çekiyor ve bugünlerde yeniden yükselme ihtimali var.

Ama diyelim ki artmadı. Yüzde 24’ün yüzde 6’sını da ‘döviz destek fonu’ndan devlet üstlendi diyelim.

Hangi esnafın, hangi özel sektördeki küçük işletmenin ne geliri kaldı ki yüzde 18’lerde faizlenmiş bir borcun altından kalkabilsin?

Gailesi mi var Saner’in?

Sanki vatandaşa ‘iyilik’ yapıyormuş gibi “borçlanın” diyor sadece!..

“Borçlanın ve devlete olan borçlarınızı kapatın” diyor aslında… Kamu alacaklarını batmış işletmelerin, esnafın, küçük işletmecinin ensesinden ve yeni borç batağına sokarak tahsil etmeyi planlıyor.

Yetmiyor, bir de ‘kira desteği paketi’ açıklıyor. Ama o da ne?

Meğer bu ‘destek’ dediği de ‘kredi’ymiş!..

Borçlar zincirine bir yenisini daha ekleyecek yani…

* * *



Bu hükümet benim değil…

Senin de değil…

Bu hükümet halkın değil…

Bu hükümet sadece biat ettiklerinin hükümetidir.

Kendilerini oraya getirenlerin ve de sponsorlarının hükümeti!..

Aldıkları ve almadıkları bütün kararların arkasındaki yegane motivasyon budur.

Ha, bir de kendi yandaşlarına menfaat sağlamak tabii…

Baksanıza, atamalar gırlar…

Atama girişimleri hiç durmuyor. Üstelik usulsüzlükle deneyenler de var!

‘Bizim, yani halkın olmayan’ bu hükümet başka ne yapıyor peki?

Kendi aldığı ‘eski’ kararları ‘yeniymiş gibi’ sunmaya çabalıyor. Mesela 5 Şubat’ta resmi gazetede çıkan ‘bütçe kalemlerinden yüzde 10 tasarruf’ kararını Başbakan ayın 16’sında açıklıyor!

İki hafta önce ‘ekonomik paket’ diye lanse ettiklerinin içinde zaten yazan krediler meselesini de allayıp pullayıp ‘yeni karar’ gibi sunmaya çalışıyor!

Peki ama işsizlere, işyeri kapatılanlara, gelirsiz kalanlara ne diyor?

Hiç!..

Tek bir kelime etmiyor ‘gariban’ durumda kalanlar için…

Üstelik çok daha vahim bir karara daha imza atıyor dış müdahale ile kurdurulmuş azınlık koalisyon hükümeti…

Asgari ücretin artırılmasını da durduruyor!

Gerekçe?

“Hür İş itiraz etmiş” de, “Yeniden değerlendirilsin”miş…

Bak sen!

Sendikaların her dediğine kulak verirmiş gibi, asgari ücretliyi bir kez daha mağdur ediyor Saner hükümeti…

Üstelik bu kararı da açıklamıyor kamuoyuna Saner, sonradan resmi gazeteden öğreniyoruz.

Neden ama?

Çünkü ‘ustaları’ öyle istedi.

‘Patronlar’ böyle buyurdu da ondan…

Anladınız mı ‘kimin hükümeti’ var başımızda?

