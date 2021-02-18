Para yok, söz var, ‘borçlanma’ bile zor!

Bütçede karşılığı olmadan destek sözü verdiler.

“Özel sektör çalışanlarına maaş desteği!”

Ne kadar?

“Bin beş yüz liraya kadar…”

100 lira da olabilir.

Bin lira da…

Peki kim alacak? Hangi sektörler? Hangi çalışanlar?

Hiçbiri bilinmiyor çünkü ortada kaynak yok.

İnsanların hayalleriyle oynamaktan daha büyük bir adaletsizlik olur mu?

Öncesinde öyle yaptılar!

Aylar aylar sonra geldi ödeme…

İnsan bunlar insan!

Umut veriyor ve siyaset yapıyorsunuz üzerlerine basa basa…



* * *



Bütçede kaynak yok.

“Destek vereceğiz” diyorlar!

Göstermelik.

Suya yazı yazıyorlar.

Peki kaynak nasıl oluşturulacak?

“Yurt dışındaki ataşeleri bu süreçte geri çağıralım” önerisi yapılıyor.

Çok yüksek maaşlardan tasarruf için…

Reddediyorlar!

Maliye uzmanları masaya en son “6 bin liranın altındaki maaşlara dokunmayalım, 9 bin liranın üzerinde kesinti yapalım” önerisiyle gitti.

Reddedildi!

Servet vergisi, mevduatlardan kesinti, en üst düzey maaşlardan tasarruf hiçbiri ama hiçbirini de istemiyorlar.

İrade yok, cesaret yok!



* * *

Bütçede para da yok.

Kamuda maaşları ödeyecek para yok henüz!

O nedenle özel sektöre “bankaya git, uzlaş” diyorlar.

Gidecek olan hükümete soracaktı sanki!

Maliye için de “borçlanma” kararı alındı ancak bu kadar parayı borçlanacakları bir kaynak da bulunamadı.

Türkiye vermez mi peki?

Kimi seçilmiş altyapı projeleri ve savunma giderleri dışında vermiyor.

Bir umut şimdi bir hafta içinde “Türkiye’yle Mali Protokol” imzalayarak “kaynak” yaratmak. Hedef yine günü kurtarmak, dönüşüm falan değil...

* * *

Yönettiklerini sanıyorlar.

Ne sağlık, ne ekonomide hiçbir kararın altyapısı, zemini, planı, senaryosu yok…

Öylesine!



