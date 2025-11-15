“Kıbrıslı Türkler bugüne kadar masadan kaçmadı, bundan sonra da kaçmayacak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmadığını, bundan sonra da olmayacağını belirterek, “Çözüm iradesine sahip olan ve bu iradeye sahip olduğunu defalarca kanıtlamış Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini ödemeye mahkum edilmesini adil bulmamızı, bunu içimize sindirmemizi kimse istemesin” dedi.

15 Kasım nedeniyle düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sonu gelmeyen ya da başarısızlıkla sonuçlanacağı baştan belli olan müzakere masalarını değil, adada ve bölgede istikrara ve barışa hizmet edecek kalıcı bir çözümü istediğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır. Ve Kıbrıs Türk halkı, egemenlik ve eşitlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sayılmasına izin vermeyecektir.

Bugün uluslararası ilişkilerde en önemli ve belirleyici konular arasında yer alan güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar, ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın karar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Bu alanlar bu adada ortak yetki alanlarıdır. Bizim Kıbrıs Rum halkının hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur. Ama bilinmelidir ki kendi halkımızın hak ve çıkarlarının ihlal edilmesini de asla içimize sindirecek değiliz. Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de, hakkı olandan fazlasını talep etmemekte, hiç kimsenin hakkına göz dikmemekte ama hakkından azına da asla rıza göstermemektedir.

Bu sorunun çözüm yolu elbette diyalog, diplomasi ve müzakeredir. Konu kapsamlı çözüme ilişkin müzakere olduğunda bir noktanın altının çizilmesi gerekir. Aynı yolu yürüyerek farklı bir sonuca ulaşmak mümkün olamayacağına göre, yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve yöntemleri değiştirmek şarttır.”

Erhürman, olası bir sürecin sonunda Kıbrıs Rum liderliğinin retçi tutumuyla karşılaşılması halinde hiçbir şey olmamış gibi bugünkü statükoya geri dönülecek bir süreci kabul etmeyeceğini belirtti.

Kapsamlı çözüme yönelik çözüm odaklı bir müzakere masası varsa orada olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, adadaki iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya, güvenin tesis edilmesine, çözüm atmosferinin yaratılmasına, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilerideki çözüme katkıda bulunacak biçimde iş birliklerinin ve çözümlerin üretilmesine yönelik görüşme masasında da olacağını kaydetti.

Erhürman, “Bu zorlu mücadelemizde, adanın tamamının garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi bugün de her koşulda yanımızda olduğunu, sarsılmaz kardeşlik bağlarımız çerçevesinde gelecekte de kayıtsız şartsız yanımızda olacağını bilmek bizim en büyük güvencemizdir” dedi.

Halkın sıkıntılarının yalnızca Kıbrıs sorunuyla ve uluslararası alanla ilgili olmadığını, içeride de ciddi sıkıntıları olduğunu kaydeden Erhürman, bu sıkıntıların hızla aşılması için hep birlikte çok çalışılması gerektiğini vurguladı.