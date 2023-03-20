Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlerin yüzde 57.30’u göç etmeyi düşünüyor!

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren gençlerle ilgili yapılan bir araştırmada, 18.30 yaş arasındaki insanların yarısından fazlasının göç etme düşüncesinde olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle hazırlanan Dilek Öncül'ün “Çaresiz miyiz?” projesi kapsamında yüz yüze anketler yapılarak bir çalışma hazırlandı; Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden gençlerin mevcut ruh hali; ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları, sisteme-devlete olan güveni ve özellikle başka bir ülkeye göç etme yönelimleri ölçüldü.

Statica tarafından yürütülen ve Çaresizlik Ölçeği’nden esinlenerek hazırlanan ankete 18 – 30 yaş arası 302 genç dahil oldu.

Yüzde 57.30'u göç etmeyi düşünüyor

Bu kapsamda başka bir ülkeye göç etme eğiliminde olan gençlerin oranı yüzde 57.30 olarak belirlenirken, gençleri göç etme düşüncesine iten en önemli etkenlerde birinci sırada yüzde 51.8 ile maddi sorunlar, ikinci sırada yüzde 38.6 ile gelecek kaygısı, üçüncü sırada ise yüzde 6.60 ile zorunlu askerlik yer aldı.

Yüzde 44'ü gelecekte başarısız olmaktan korkuyor

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü gelecekte başarısız olmaktan korktuğunu belirtirken, yüzde 45.70’i işlerin daha kötüye gideceği yönünde korkuları olduğunu, yüzde 42,10’u ise gelecekteki zorlukların üstesinden gelememe korkuları olduğunu ifade ediyor.

Yarısından fazlası kendini "çaresiz" hissediyor

Katılımcıların yüzde 62.90’ı ekonomik ve politik değişikliklerin geleceklerini tehdit edeceğinden korktuklarını, yüzde 55.30’u ise ekonomik şartlar dolayısıyla kendilerini çaresiz hissettiklerini belirtiyor.

Liyakata dayalı bir düzende göç ihtimali ortadan kalkıyor

Odak grup toplantısı sırasında “Ekonomik sorunların kötüleşmesi, ancak sosyal hayatta son derece demokratik, özgür ve liyakata dayalı bir düzen kurulması halinde adadan ayrılmayı düşünür müsünüz?” sorusuna tüm katılımcılar “Hayır, düşünmem” şeklinde cevap verdikleri ifade edildi.

10 öneri…

Çalışmada, “Gençlerde çaresizlik hissi ve göç düşüncesinin hakim olması, Kıbrıslı Türkler için beyin göçü ve geleceksizlik anlamı taşımaktadır” denilerek, çaresizlik hissi ve göç etme düşüncesinin önüne geçecek politikalar yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılarak, 10 öneri sunuldu.

Söz konusu öneriler şöyle:

1- Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlerin geleceğe yönelik umutlarını yeşertecek başarı hikayelerinin yaratılması, var olan başarı hikayelerinin her türlü medyada daha çok yer bulmasını, ödüllendirilmesini sağlamak

2-Yurt dışında eğitim görüp adaya dönen gençlere adada kalmaları için teşvik programları yaratmak

3- Adaya dönmek isteyen gençlere yönelik teşvik programları yaratmak

4-Genç erkeklerin askerlik hizmetleri ile ilgili iyileştirmede bulunmak

5-Gençlere çalışmaları yönünde destek programları hazırlamak

6-Gençlerin hak ve özgürlüklerinde iyileştirmeler yapmak

7- Sosyal hayatı iyileştirici fiziksel alanları belediyelerle de istişare ederek, yardımlaşarak yaratmak

8-Genç girişimcilere yönelik destek programlarını arttırmak, başvuru sistemini kolaylaştırmak

9-Kırsalda yaşayan gençlere yönelik kırsal kesim arsaları, ilçe merkezlerinde yaşayan gençlere yönelik sosyal konut projeleri yapmak

10- Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan gençlere ailelerine bağlı değil, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hayat kurabilmek için yetkililerin inisiyatif alması