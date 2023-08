Kıbrıs’ın en sanatsal ayışığı yine 3 günlük Fengaros Festivali’nde parladı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en heyecan verici ve çeşitliliği barındıran müzik buluşması olan Fengaros bu yıl yoğun bir katılımla 3-5 Ağustos tarihleri arasında Larnaka’ya bağlı otantik dağ köyü Kato Drys’de yapıldı.

Her geçen yıl kalitesini de takipçi sayısını da arttıran Fengaros(Ayışığı) bu yıl dünyanın dört bir yanından 50’den fazla performansla 11.yaşını kutladı.

Kato Drys köyünün otantik yapısı içerisinde oluşturulan 4 farklı sahnede 14 ülkeden müzisyenin 45 saatten fazla müzik yaptığı Fengaros, hem dünyanın farklı kıtalardan gelen müzisyenler sayesinde kültürel çeşitliliği sahnesine yansıttı hem de Kıbrısta yaşayan birçok farklı milletten seyirciyi müzikal bir şemsiye altında buluşturarak seyirci profili olarak adeta bir kültürel zenginliğe imza attı.

Louvana Records tarafından organize edilip Lefteris Moumtzis öncülüğündeki geniş bir festival ekibi tarafından hayata geçirilen ve Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı’nın da desteğini alan festivalde sunulan yiyecek içecek çeşitliliği, müzisyenlerin albümleri ve festivalin ürünlerinin tanıtımının yer aldığı standlar, tüm gece boyunca köy merkezi ile araçların park edildiği köy dışı arasında işleyen minübüs servisi, geceleme imkanı sağlayan çadır alanı, çocuklara yönelik alanlar başarılı hizmetler olarak öne çıktı.

Festival programlarında ve ekibinde yeterince temsil edilmeyen cinsiyetleri destekleyen festival geri kazanım çöp toplama alanları, herhangi bir kitapçık basmama vs. uygulamalarla da çevre bilincinde de ciddi bir model olarak hayata geçiyor. Arkadaşlıkların gelişimine de çok ciddi bir altyapı hazırlayan festival kültürel yönünü bu sosyal yönüyle de destekliyor.



Fengaros sahnesi yine kendi alanında önemli isimleri ağırladı

Festival bu yıl birçok müzik zevkine hitap eden 50’yi aşkın müzikal katılım ile zengin bir uluslararası sanatçı listesi oluşturarak müziğin her rengini müzikseverlere sundu.

Mevcut Yunan alternatif geleneksel ve pop sahnesinin önemli isimlerinden rapçı Eisvoleas, pop perisi Nalyssa Green, punk-thrashers Thrax Punks, enerji bombası akustik ikili Kadinelia, Yunanistan’dan halkın sevgilileri Usurum, Mr. Woodnote eşliğinde YouTube fenomeni Dub FX, New Yorklu rockçu - aktivistler The Last Internationale, Japon kozmik ikili WaqWaq Kingdom ve Birleşik Krallık/Maltalı kadın punk-rockçılar ĠENN gibi gizli mücevherler festivalin uluslararası konukları olurken Kıbrıs’tan da aralarında kuzeyden müzisyenlerin de olduğu geniş bir müzikal rengi izledik.

Festivalde Zivanished, Tterlikkas x Fuzz Bus, Sophia Patsalides, Della, Rumba Attack ve Island Seeds gibi en iyi yerel yeteneklerin yanı sıra Kıbrıs sahnesinden henüz keşfedilmemiş performansları da festivalin Field ve Village, Carlsberg Beer Garden ve Museum Stage sahnelerinde kendilerine yer buldu.



Bu yıl uluslararası festival sahnesinde Kuzey Kıbrıs’tan daha fazla müzisyen yer aldı

Bu yıl festivale kuzeyden müzisyenlerin katılımın sayısında ciddi bir artış görüldü.

Ed Sezener,Arman Tatlıcıoğlu,Kaan Korucan ve Bulut Akbilek’ten oluşan garage-saykodelik rock grubu Mental Soup 3 Ağustos Perşembe gecesi 20:30’da Ana sahnede, Ezgi Akgürgen, Cemre Arca, Arman Tatlıcıoğlu ve Ulaş Öğüç’ün de aralarında yer aldığı Island Seeds,4 Ağustos Cuma akşamı saat 20:30’da Field Sahnesinde yer alarak başarılı programlarıyla beğeni kazandı.

Piyano yorumcusu ve vokalist Cemre Arca,4 Cuma Akşamı saat 19:00’da Village’de sahne alırken besteci, sözyazarı ve piyano yorumcusu Hayat Sebep, 5 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19:15’te Museum’da ve piyano yorumcusu ve vokalist Naz, Mehmet Atun ve Ulaş Öğüç ise 5 Ağustos Cumartesi akşamı saat 18:00’de Village sahnesinde kendi müziklerini seslendirdiler. Ulaş Öğüç ayrıca Kıbrıslı garage rock ve indie grubu Della’da da vurmalılarda sahne alarak festivalin en çok sahne alan müzisyeni de oldu.