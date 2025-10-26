Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve beklentiler

Kıbrıs’ın kuzeyinde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tamamlanması, Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından güney basını Kıbrıs sorununda yaşanması beklenen muhtemel gelişmeler ve beklentileri değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesi, “Top Erhürman’ın Ayaklarında” başlıklı haberinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelecek haftanın başlarında müdahil taraflarla yeni tur istişareler için Kıbrıs’a döneceğini yazdı.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yeni misyonunun, kuzeyde yaşanan seçim sürecinin ardından yeni bir ortamda gerçekleştirileceğini yazan gazete Tufan Erhürman’ın sadece görüşlerine yönelik olarak değil Ersin Tatar’ın ileriye dönük adım atılmasına yardımcı olmamasına bağlı olarak da yeni bir momentum yarattığını belirtti.

Bundan sonra ne beklenmesi gerektiği konusunda ise gazete Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın, ilk önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in davetine yanıt vermesinin beklendiğini, bundan sonra Erhürman’ın müzakerelerin yeniden başlaması ve tüm süreç konusunda tam olarak nerede duracağına kendisinin karar vereceğini belirtti.

Erhürman’ın gelecek hafta Holguin ile yapacağı görüşmede ortaya koyacağı görüşlerin önemli olduğunu çünkü BM önünde dile getirilecek görüşlerin Kıbrıs sorunundaki çabaların devamına yönelik gerçek niyetleri de açıkça göstereceğini yazan gazete, Erhürman’ın ortaya koyduğu 4 önkoşulun süreci zorlaştırdığını ileri sürdü.

Bu 4 önkoşulun siyasi eşitlik, zaman takvimleri, müzakerelerin kazanımları ve garantili sonuç şeklinde olduğunu yazan gazete, bu koşullara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Gazete aynı haberde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in 19 Ekim akşamı, kuzeydeki seçimlerin ardından Tufan Erhürman ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladığını anımsattı.

Holguin’in gelecek hafta Kıbrıs’a gelerek on gün kadar kalacağını yazan gazete bu süre zarfında liderlerin, çok taraflı konferans ışığında birkaç hazırlık görüşmesi yapmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in kısa bir süre önce “Euronews’” a verdiği söyleşide “Erhürman’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesini olumlu bir gelişme” olarak nitelendirdiğini anımsattı.

Habere göre, Hristodulidis ayrıca Erhürman’ın müzakere masasına oturması ve iki kesimli iki toplumlu federasyondan bahsetmesinin Kıbrıs sorunu açısından olumlu olabileceğinden söz etti.

Politis gazetesi, “Erhürman’ın Seçilmesinin Ardından Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Süreçte-Lefkoşa Kıbrıs Türk Lideri İle Görüşme Işığında, Öneriler Hazırlıyor ” başlıklı manşette ve “Kıbrıs Sorununda Yeni Olgular ve Sonraki Belirleyici Adımlar-Lefkoşa Tufan Erhürman’ın Önünde” başlıklı haberinde, Tufan Erhürman’ın kuzeydeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Kıbrıs sorununda yeni olguların ortaya çıktığını yazdı.

Müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında "engel teşkil ettiğini" iddia ettiği Ersin Tatar’ın seçimleri kaybetmesinin Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik açısından ihtiyatlı iyimserlik yarattığını yazan gazete, Hristodulidis’in “Euronews” kanalına yaptığı açıklamanın yanı sıra Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın ortaya koyduğu 4 önkoşula da yer verdi.

Kıbrıs Rum tarafının, Erhürman’ın önümüzdeki dönemde yakın çalışma arkadaşlarını seçme prosedürüne ve Türkiye’yi ziyaret etmesine odaklanacağını bilinciyle bekleme konumunda olduğunu yazan gazete Rum tarafının, iki lider arasındaki ilk görüşmenin Kasım ayı başlarında gerçekleştirileceğini ve muhtemelen sosyal içerikli olacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca diplomatik bir kaynağa dayanarak BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelmesiyle iki tarafın özlü konulara girmesi gerektiğini çünkü Holguin’in Aralık ayında yapılması beklenen bir sonraki gayrresmi toplantıyı organize etmeye çağrıldığını yazdı.

Gazete ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, federal çözümden yana olan Tufan Erhürman’ın seçilmesinin dışında elinde geleceğe dair başka olumlu göstergelerin bulunmadığını bununla birlikte Ankara’dan da tutum değişikliği beklemediğini belirtti.

Habere göre, diplomatik bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en azından pratikte tavrını sessizce değiştirmesi ve işlerin kendi kendine gelişmesine izin verebileceği ihtimalinden de söz etti.

Kıbrıs Rum tarafının iyi senaryosunun, “Türkiye geri adım atacak ve Erhürman’un konuyu ele alabileceği şekilde gelişmeleri bekleyecektir” şeklinde olduğu belirtildi.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının ayrıca BM Genel Sekreterinin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin tekrarlanması niyetini de dile getirmesini beklediğini yazdı.

Habere göre, bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının ileriki günlerde, "her şeyin normal şekilde gitmesi" durumunda, üstleneceği inisiyatifleri somutlaştıracağını belirtti.

Aynı kaynak, Hristodulidis hükümetinin, Kıbrıslı Türkler için aldığı tek taraflı tedbirlerin de desteklenmesi gerektiğini, bu gidişata yönelik yeni tedbirlerin açıklanacağını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının yeni geçiş noktalarının açılması gibi tek taraflı adımları ileriye götürebileceği konusunu da ihtimal dışı bırakmayan aynı kaynak, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’yi Kıbrıs sorununda yeni bir çizgiye itmek için çeşitli politikaları ve senaryoları da incelediğini söyledi.