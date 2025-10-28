Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa arasında yeni bir anlaşma söz konusu

Fransa ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklık ilişkisine dair yeni bir anlaşmaya varılması için geriye bazı detaylar kaldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Paris’in anlaşmanın üzerinde değişiklik yapılmış versiyonunu Kıbrıs’a gönderdiğini ve bunun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kıbrıs Cumhuriyeti ziyaretinden önce ele alınacağını yazdı.

Gazete, anlaşmanın üzerinde değişiklik yapılmış versiyonunun Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kasım ayı içerisinde Kıbrıs’ta bulunduğu zaman imzalanmaya hazır olması için önümüzdeki dönemde ele alınacağını kaydetti. Gazete, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin dün Kıbrıs’ta bulunan Fransa’nın Avrupa işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Benjamin Haddad ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Konuları müsteşarı Marilena Rauna arasındaki görüşmede ele alındığını da belirtti.

Gazeteye göre, Haddad, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya varılmasına çok yakın olduklarını dile getirdi.

Haddad, Paris’in anlaşmanın üzerinde değişiklik yapılmış son versiyonunu Kıbrıs’a gönderdiğini ve geriye tartışılabilecek bazı detaylar kaldığını da ifade etti.

Haddad, iki ülkenin ekiplerinin Macron’un Kıbrıs ziyaretinden önce anlaşmanın detaylarını Kasım ayı içerisinde Brüksel’de tamamlayabileceklerine de işaret etti.

Gazeteye göre Haddad, bu durumun, ortaklık ilişkisini derinleştirmek için, sahip oldukları Avrupa araçlarını değerlendirerek aralarındaki iş birliğini, ekonomik ve stratejik enerji konularında ayrıca savunma alanında güçlendirmelerine ilişkin fevkalade bir fırsattan ibaret olduğunu da söyledi.

Haddad, Kıbrıs’ın Avrupa konuları müsteşarı Marilena Rauna’yla görüşmesinde ise, Fransa’nın başarılı bir AB dönem başkanlığı geçirmesi için Kıbrıs’a yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rauna ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin uzun vadeli ve çok iyi bir iş birliğine sahip olduğunu ve bu konunun haricinde dünkü görüşmelerinin gündeminde Ukrayna’ya yönelik desteğin de bulunmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Ukrayna aleyhindeki Rus saldırganlığının bir Avrupa meselesi olduğunu ve bunun Avrupa mimarisiyle ilgili olduğunu da ifade eden Rauna, “Bunun askeri işgal altındaki son AB üye devletinde çok şiddetli bir şekilde yankılandığı” iddiasında da bulundu.

Gazete, Raune ile Haddad’ın görüşmesinin gündeminde çok yıllık yeni mali çerçeveyle ilgili müzakerelerin yanı sıra güvenlik ve savunma konularının bulunduğunu da ekledi.