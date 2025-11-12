“Kıbrıs, Avrupa’nın barış vizyonunun sınandığı en somut örneklerden biri”

Meclis heyeti olarak temaslarda bulunmak üzere UBP Milletvekili Hasan Taçoy ile birlikte Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Brüksel’de bulunan CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs’ın Avrupa’nın barış, sinerji ve dayanışma vizyonunun sınandığı en somut örneklerden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Toros, Kıbrıs Türk halkının adil bir çözüme ve Avrupa değerlerine olan bağlılığını Cumhurbaşkanı seçiminde bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkı, ortak yurdunda ve bölgede kalıcı barışa dair sorumluluğunu yerine getirmiştir.” dedi.

Doğu Akdeniz bölgesinde enerji güvenliğinin, deniz yetki alanlarının orantılılık ve hakkaniyet prensiplerine bağlı olarak sınırlandırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Toros, “Bu da Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik temelinde ve uluslararası hukukla desteklenen şekilde çözümlenmesiyle mümkün olabilecektir.” diye konuştu.

Toros, Kıbrıslı Türklerin ötekileştirilmeyi ve tecrit edilmişliği değil, ortak yurtta iki eşit kurucu devlet temelli çözümü ve uluslararası toplumla bütünleşmeyi istediğini vurguladı. “Bizler de her platformda bu iradenin temsilcileri ve savunucuları olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.