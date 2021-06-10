KGS’de PCR kuyruğu

12 Haziran’da 2 oturum şeklinde yapılacak Koleje Giriş Sınavı’na katılacak öğrenciler, bu sabah PCR testi olmak için başvuruda bulundukları okullara akın etti.

Eğitim Bakanlığı'nın devlet veya özeldeki merkezlerde yapılan PCR testlerini kabul etmemesi nedeniyle okullarda ciddi yığılmalar, uzun kuyruklar oluştu.

Türk Maarif Koleji'nde 500'e yakın öğrencinin PCR kuyruğunda beklediği gözlemlenirken, Girne 19 Mayıs TMK'da ise sağlık ekipleri 1 saat gecikmeyle geldi.

Hatırlanacağı üzere Eğitim Bakanlığı KGS’ye katılacak öğrencilerin başvuruda bulundukları okullarda bugün ve yarın 09.00 – 12.00 saatleri arasında PCR testlerini yaptırmak zorunda olduğunu açıklamıştı.

Lefkoşa TMK

Girne 19 Mayıs TMK