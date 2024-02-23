Kemal Dürüst 3 gün tutuklu kalacak

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen “Sahte diploma” soruşturması kapsamında, “Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para Temini, Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik etme" suçlarından dün tutuklanan UBP’li eski bakan ve KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, Dürüst’ün soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.