KAYIP ARANIYOR

'Görenlerin insaniyet namına en yakın karakola bilgi vermesi rica olunur.'

Kayıp kim?

Kimi arıyoruz?

Tabii ki hükümeti!..

Nerededir, ne yapar bilen, duyan, gören var mı?

Halkın büyük bölümü perişanları oynuyor. Ekonomi dibe vurdu. Alım gücü sıfırlandı.

Asgari ücret komisyondan bir şekilde geçti. Yetersiz olduğu şüphe kaldırmasa da yüzde 11-12'lik bir artış öngörüldü.

Fakat hükümet oralı değil!

Yasal süre geçip gitti ama komisyon kararı hala Bakanlar Kurulu gündemine dahi giremedi.

Hükümet yok.

Kayıp.

Aranıyor.

Görenlerin insaniyet namına en yakın karakola bilgi vermesi rica olunur.

* * *

Covid patladı. Nerede duracak belli değil. Hasta, ağır vaka ve ölüm rakamları sürekli ve ciddi biçimde artıyor.

Hastane doldu. Yoğun bakım doldu. Doktorlar ve hemşireler isyan ediyor. Uzmanlar sürekli uyarıyor. Tedbir çağrıları yükseliyor.

Fakat ortada hükümet yok!

Alınması gereken kararlar alınmıyor. Alınan kararlar gerçeklere ve bilime uymuyor.

Bu küçücük nüfusu çok kısa sürede aşılama imkanı varken ve aşılar da depolarda istifliyken, kimsenin kılı kıpırdamıyor.

Dahası vaka ve ölümlerin tavan yaptığı bir dönemde testlerin ücretli olması gibi tuhaf kararlar alınabiliyor.

Kabine üyelerinin her biri bir telden çalıyor. Orkestra şefi ise kendi koltuğunun derdinde.

Gündemi hep ve yalnızca kurultay.

Kendi taraftarları bile artık 'kurultayınız batsın' diye bas bas bağırıyor.

Ortada hükümet yok.

Kayıp.

Aranıyor.

Görenlerin insaniyet namına en yakın karakola bilgi vermesi rica olunur.

* * *

Siyaset ve kamu yönetimi halka hizmet için olmalı.

Ne gezer!

Bu anlayış çoktan kayboldu. İşbaşında bulunan üçlü hükümet hem araç, hem amaç bakımından siyaseti yalnızca kendi partisel, zümresel ve şahsi çıkarları için kullanıyor.

Memleket elektriksiz mi kalmış?

Tencereyi kaynatmaya tüp gaz mı bulunamıyormuş?

Teknecik'e gelen yakıt kalitesiz, taşıyan tankerler katranlı mıymış?

Esnaf kepenk mi açamıyor, açsa da satış mı yapamıyor, kirasını mı ödeyemiyormuş?

Dar ve sabit gelirli vatandaş ekmek mi alamıyor, çocuğuna mı bakamıyormuş?

Umrunda değil kimsenin...

Hükümet mi dediniz?

Yok.

Kayıp.

Hayır, aranmıyor da!..

Gören, duyan olursa görmezden gelsin, duymamış gibi yapsın.

Kaybolsunlar daha iyi...

Yaptıklarına baksanıza!..