"50 yaşlarında bir erkek şahsın naaşına rastlanıldı"
Başbakan Ünal Üstel, yapılan çalışmalar sonucunda kayıp olan 20 kişiden 1 erkek şahsın naaşına ulaşıldığını söyledi.
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Başbakan Ünal Üstel, yapılan çalışmalar sonucunda kayıp olan 20 kişiden 1 erkek şahsın naaşına ulaşıldığını söyledi.
Girne Limanı'nda basın açıklaması yapan Üstel, naaşın kimlik tespiti için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı, "Naaş tahmini 50 yaşlarında erkek" dedi.
Çalışmaların gece gündüz devam ettiğini aktaran Üstel, 550 metrede çalışmalar yapıldığını bu bakımdan yavaş ilerleyebildiklerini söyledi.
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