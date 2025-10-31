Kartalkaya davasında otel sahibi dahil 11 şüpheli için müebbet hapis kararı

Türkiye'de 21 Ocak'ta 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal otel yangını davasında karar açıklandı.

Mahkeme 32 şüpheliden 11'ine müebbet hapis cezası verdi. Müebbet hapis cezası alan isimler şunlar:

Otel Sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mümteza Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel'in müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye eri İrfan Acar ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun.

Mahkeme, müebbet hapis cezası alan sanıklara ceza indirimi uygulamadı. Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonu önünde basın açıklaması yaptı. Danıştay daire başkanı, yangın ile ilgili dokuz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karşın henüz Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir adım atılmamasını eleştirdi. Gençbay, haklarında soruşturma izni verilen Turizm ve Çalışma bakanlığı yetkililerinin görevden alınması çağrısı yaptı: "İlgili bakanın bu konuda harekete geçeceğinden emin değilim, ama bunları zorlamak için tüm hukuki yolları deneyeceğiz." "Bu soruşturma da bir an önce başlatılmalı, ilgililerin adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."

Son duruşmada neler yaşandı?

27 Ekim'de başlayan üçüncü duruşma, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından devam etti.

30 Ekim'deki duruşmada İl Özel İdare yetkilileri, otelin sahibi ve yöneticileri ile belediye çalışanları savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir, suçlamaları reddetti ve beraatini istedi. Avukatlarından biri Özdemir'in sorumluluğu olmadığını söyleyerek beraatini istedi. Ancak diğer avukat Serbülent Baykan, Özdemir için beraat ya da tahliye talebi olmadığını açıkladı.

Baykan, davada "kasten adam öldürme" olduğunun tartışılamayacağını savundu. Baykan mahkemenin Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunmasını da talep etti. Yine 30 Ekim'de tutuklu sanıklardan Gazelle Otel müdürü Ahmet Demir savunma yaptı. Demir "Görevli olmadığım otelde meydana gelen yangın nedeniyle en baş sorumlulardan biri olarak gösterilmem hukuka ve adalete olan inancımı ciddi zedelemektedir" dedi. Demir'in avukatı "Sanki bir elim kaza değilmiş de ortada bir suç örgütü varmış gibi herkesi eş şekilde suçluyor karşı taraf. Sanki biz hiçbir savunma yapmamışız gibi, öne sürdüğümüz deliller göz önüne alınmadan bir mütalaa hazırlanmıştır" dedi. Davada 20'si tutuklu 32 sanık yargılanıyor.

İddianamede 13 kişi hakkında olası kasttan ceza isteniyordu. Savcı mütalaayı açıklandığında bu sayı yediye düştü. Aileler buna itiraz ediyordu. Üçüncü duruşmanın ilk gününde, yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın kamu görevlilerine yönelik suçlamaları öne çıktı. Gençbay, yangında ciddi ihmaller bulunduğunu ve buna rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda sorumluluğu bulunan birçok kişi hakkında yargı süreci başlatılmadığını söyledi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan Gençbay, haklarında soruşturma izni verilen kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını vurgulayarak bu kişilerin derhal tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Gençbay gazetecilere yaptığı açıklamada da "etkili ve yetkili" kişilerin halen makamlarında olduğunu söyledi.