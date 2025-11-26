Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri Komite’de görüşülüyor

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde bugün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin bugünkü bütçe görüşmeleri, Komite Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.20’de başladı.

Komite’de bugün ilk olarak 127 Milyon 72 bin TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı. Görüşmeye Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu da katıldı.

Komite’de sonrasında, 19 Milyar 483 Milyon 986 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi ele alınacak.