“Kadına karşı şiddet medeniyetten uzaklaşma işaretidir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Kadına karşı şiddet de, eşitsizlik de, ayrımcılık da medeniyetten uzaklaşma işaretleridir.” dedi.

Erhürman’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Bu, tek tek insanlar açısından da, bunları önlemek için gerekli mekanizmaları kuramayan, çalıştıramayan, gerekli eğitimi veremeyen devlet açısından da böyledir.

Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hepimize ve en çok da yönetme konumunda olan bizlere, şiddetin önlenmesi, eşitsizliklerin, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve uygarlık için çok daha fazla ve hep birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu hatırlatmalı...”