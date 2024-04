“İthal etin satış fiyatı en fazla 11 Euro olur”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, et tüketicisinin güneye kaymasının, kontrollü et ithalatıyla durdurulabileceğini kaydederek, Romanya’dan karkas olarak 7.5 Euro'ya mal edilecek etin kasaplar tarafından en fazla 11 Euro’ya satılabileceğini vurguladı.

Kasaplar Birliği Geçici Yönetim Kurulu, et fiyatları konusundaki son gelişmeleri aktarmak amacıyla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, et piyasasının, Güney Kıbrıs’a kaymasıyla ne kadar stratejik bir konu olduğunun anlaşıldığını söyledi. Artan et fiyatlarından kasapların sorumlu tutulmasından dolayı rencide olduklarını ifade eden Tulga, fiyatları kasapların belirlemediğini vurguladı.

Kasapların ithal et talebini dile getiren Tulga, ithal etin kaçak olarak zaten geldiğini kaydederek, “Bu işten nemalananlar var.” dedi. Ülkeye ithal et getirilmesinin önünün açılması halinde kendilerinin piyasayı denetleyeceklerini vurgulayan Tulga, “İthal etin yerli et olarak satılmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Akbıçak: “Kendimizi basın önünde bulduk ve protokole imza koymak zorunda kaldık”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak da konuşmasında, son günlerde et konusunun ciddi bir çıkmaza girdiğini kaydederek, fiyat artışını, arzın talebi karşılamamasına bağladı. Ülkedeki hayvan popülasyonu düşerken, nüfusun arttığını kaydeden Akbıçak, “Nüfus ve üretimdeki dengesizlikten dolayı arzın talebi karşılamaması, pahalılığın sebebi olarak ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Yılbaşından itibaren et alışverişinin yüzde 60-70 oranında Güney Kıbrıs’a kaydığına işaret eden Akbıçak, Güney Kıbrıs'tan yapılan bireysel alışverişlerin yanı sıra canlı et kaçakçılığının da arttığını vurguladı.

Hayvancılar Birliği’ni "kasaplara karşı düşmanca yaklaşımlar sergilemek ve vatandaşı kasaplara düşman eden söylemlerde bulunmakla" itham eden Akbıçak, hükümeti ise “Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü” konusunu “kendi itirazlarına rağmen oldubittiye getirmekle” suçladı.

Halil Akbıçak, hükümetle “gerçek maliyet ve satış fiyatlarını belirleme” konusunda vardıkları uzlaşıyı hayata geçirmeye hazırlanırken, Başbakanlığa çağrılarak, itiraz etmelerine rağmen Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararına onay vermiş gibi kendilerini basının önünde bulduklarını ve protokole imza koymak zorunda kaldıklarını söyledi.

Akbıçak, bu protokolle istenilen amaca ulaşılamadığını, Güney ile Kuzey arasındaki fiyat farkının giderilemediğini ekledi.

“Et piyasasının yüzde 60’ı Güneye kaydı”

Tarımın gelişmesi, fiyatların dengede kalması, halkın daha uygun fiyata et ve süt alabilmesi için hayvancılığın desteklendiğini ancak buna rağmen üretimin azaldığını anlatan Akbıçak, bunun anlaşılabilir bir durum olmadığını ve araştırılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşın eti Güney Kıbrıs’tan almasının kasapların işlerini ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Halil Akbıçak, yüzde 60'ı Güney Kıbrıs'a kayan 160 milyon dolarlık et piyasasının günden güne gerilediğini savundu.

Kasap esnaflar olarak yılbaşından beri Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Güney Kıbrıs'a kayan et piyasasını tekrar kazanmak ve Güney Kıbrıs ile aynı fiyata et satabilmek için girişimler başlattıklarını anlatan Akbıçak, bunun yolunun ise kontrollü bir sistem kurarak, sağlıklı koşullarda, gümrüğü de ödenerek ithal dana ve kuzu eti getirmek olduğunu yineledi.

İç piyasada kesilen hayvan miktarının yarısı kadarının ithal edilmesini talep ettiklerini kaydeden Akbıçak, “Bu ekonominin Güney Kıbrıs'a kaymasının önüne ancak kontrollü et ithalatıyla geçilebileceğini anlamak gerekmektedir. Bu ithal ete biz Kasaplar Birliği olarak Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi ile talip olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Akbıçak, yaptıkları araştırmaya göre, Romanya’dan karkas olarak gelecek ithal eti kasapların 7,5 Euro’ya mal edebileceğini ve en fazla 11 Euro’ya satabileceğini vurguladı.

Akbıçak, 29 Nisan tarihinde Kasaplar Birliği Genel Kurulunun yapılacağını da duyurarak, birliktelik mesajı verdi.