İtalya’da  izleyici ödülü Kıbrıs’a gitti

Murat OBENLER



İtalya'nın Forli şehrinde yer alan 18. Sedicicorto Uluslararasi Film Festivali'nde 10 Ekim Pazar akşamı gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi. Festivale Kıbrıs'tan katılan ve iki toplumdan oluşan kadrosu yanında konusu ile de dikkat çeken Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun’un yönettiği “Av” filmi Seyirci Özel Ödülü’ne layık görüldü. Festival koordinatörü Joana Fresu De Azevedo tarafından açıklanan ödüllerde festivale katılan seyircilerin filmler için verdikleri oylardan oluşan Seyirci Ödülü’nü Kıbrıs’tan Av/The Hunt filmi kazandı. Yönetmenler Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun sahneye çıkarak ödülü aldıktan sonra bir de konuşma yaptılar.



“Filmi Kıbrıs'ta ve dünyanın başka yerlerinde insan hakları için mücadele eden LGBTI toplumuna ve birleşik bir Kıbrıs’a adadık.”



Sholeh Zahraei: “Filmimiz hem yapım sırasında hemde yapım sonrasında Kıbrıs'ın her iki tarafindan insanlari bir araya getirdi. Bu birleştiricilik bizim için çok önemliydi.Çünkü bu filmi Kıbrıs'ta ve dünyanın başka yerlerinde insan hakları için mücadele eden LGBTI toplumuna ve birleşik bir Kıbrıs’a adadık. Filmimizin İtalya’da seyirciyle buluşmasından dolayı çok mutluyuz. Yurtdışındaki ilk gösterimimizde insanlar filmimizle bir bağ kurabildiği için çok mutluyuz ve izleyici ödülünü kazandı.”



“Ülkemizde tabu bir konuyu ele almak bizleri çok zorladı ama başardık”



Kamil Saldun: “Bu filmi yapmak bizim icin çok büyük bir deneyimdi. Özellikle ülkemizde tabu bir konuyu ele almak bizleri çok zorladı. Ama filmi yapmayı başardık ve bu festival sayesinde Kıbrıstan uzak bir yerde İtalyan izleyicilerle buluştuk. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. İzleyicilere ve festival ekibine bu ödül için sonsuz teşekkürler.”

Bu yıl uluslararası jüri uyeleri filmlere verdikleri ödülleri filmlerin sosyal, politik, insan haklarına dokunan konularla bağlantısı uzerinden değerlendirildi. Ödül töreni sonrasında çeşitli dans gosterileri ve muzik dinlentileri yer aldı.



ÖDÜLLER



(Uluslararası Filmler – Kurmaca )

En İyi Film- WHAT WE DON'T KNOW ABOUT MARIAM | Morad Mostafa | Mısır 2021

Özel Mansiyon - GOD'S DAUGHTER DANCES | Sungbin Byun | Güney Kore 2020