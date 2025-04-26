“İsviçre’nin bağışlarıyla son iki yılda kayıplarla ilgili 1,500 kemik örneği DNA testleriyle analiz edildi…”

BM Kalkınma Programı Kıbrıs Ofisi’nin açıklamasına göre, 2024 yılı sonuna kadar farklı ülkelerden 73 bilim insanı, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından eğitildi… İsviçre’nin bağışlarından yararlanılarak Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvar tesisleri içerisinde kurulmakta olan yeni bir eğitim fasilitesi, yabancı ülkelerden gelen bilim insanlarının eğitiminde kullanılacak…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Kıbrıs Ofisi (UNDP Cyprus) yaptığı açıklamada, “İsviçre’nin bağışlarıyla son iki yılda kayıplarla ilgili 1,500 kemik örneğinin DNA testleriyle analiz edildiğini” duyurdu.

BM Kalkınma Programı’nın Kıbrıs Ofisi (UNDP Cyprus) sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda özetle şöyle denildi:

*** İsviçre’nin Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (CMP/KŞK) sürdürmekte olduğu 1 milyon İsviçre Franklık cömert bağışı, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs’ta kayıp şahısları arama çabaları ile adli bilimleri kullanarak yürüttüğü çalışmalara önemli bir etki yaptı.

*** 2006’dan bu yana 1,052 kayıp şahıs kimliklendirilmiş ve böylelikle sevdiklerinden geride kalanları alan kayıp yakınlarının da bekleyişleri sonuçlandırılmıştır…

*** Son iki sene içerisinde İsviçre fonlarıyla kimliklendirme sürecinin anahtar bir parçası olan DNA testlerinde ileri analizler kullanılarak 1,500 kemik örneği analiz edilmiştir.

*** İsviçre’nin sağlamakta olduğu fonlarla ayrıca Kayıp Şahıslar Komitesi’nin laboratuvar tesisleri içerisinde yeni bir eğitim fasilitesi kurulmaktadır ve bu eğitim fasilitesinin amacı da kayıp şahıs vakalarına sahip olan başka ülkelerden Kayıp Şahıslar Komitesi programlarına katılmakta olan bilim insanlarının kapasitelerini genişletmektir. 2024 yılı sonuna kadar 73 böylesi bilim insanı, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından adli analiz, kazı teknikleri ve kullanılmakta olan en iyi yöntemler hakkında eğitilmiştir.

*** Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları ve etkileri hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız www.cmp-cyprus.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ANTROPOLOJİ ANALİZİ, DNA TESTLERİ VE EŞLEŞTİRME…

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin UNDP Cyprus’un sözünü ettiği antropoloji analizi ardından “DNA testleri” hakkında, kendi internet sayfasında şöyle yazıyor:

“KŞK Antropoloji Laboratuvarı (CAL) Ağustos 2006’da kurulmuş ve Uluslararası Lefkoşa Havaalanı yakınındaki Birleşmiş Milletler Koruma Bölgesi’nde bulunmaktadır. Laboratuvarda çıkarılan kalıntıların tutulduğu iki oda ile birlikte kalıntılarla ilgili bilimsel analizlerin yapıldığı iki alan mevcuttur. Bir kayıp şahsın kimlik tespiti yapıldıktan sonra ilgili aile fertleri, bu iş için ayrılmış bir alanda kimlik tespiti çalışmasında görev alan bilim insanlarıyla bir araya gelebilmeleri ve sürecin tamamı hakkında bilgi edinebilmeleri için davet edilirler. Aile fertlerine sevdiklerinin kalıntılarını görme ve veda etme fırsatı da tanınır.

Laboratuvarın ana amacı çıkarılan kalıntıları almak ve kayıp şahsın kimlik tespitini yapabilmek için bilimsel antropolojik analizler yürütmektir. Bu amaca yönelik bilimsel çalışma ise en üst düzeyde bilimsel yeterlilik ve etik kurallara uygunluk sağlamak amacıyla Standart Çalışma Prosedürlerini takip eden iki tane iki-toplumlu antropolog ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Antropolojik analizle kişinin cinsiyeti, boyu, ölüm sırasındaki yaşı da dahil olmak üzere kimlik tespitinin başarılı olmasını sağlayacak başka kişisel özelliklerin de belirlenmesi yoluyla biyolojik profil çıkarılır. Bunların yanı sıra yapılan analiz, çıkarılan kalıntıların geldiği yeri, KŞK’nın görev tanımıyla uyumlu olup olmadığını ve kalıntıların tek bir kayıp şahsa mı yoksa iki veya daha fazla kayıp şahsa mı ait olduklarını belirler. Çok sayıda kayıp şahsın söz konusu olması halinde yapılan işleme Minimum Birey Sayısı (MNI) tespiti adı verilir. Bulguların birden fazla bireye ait olması halinde karışık haldeki kalıntılar ailelere verilmek üzere ilişkilendirilerek olabildiğince eksiksiz şekilde ayrıştırılırlar. Antropolojik analizden sonra küçük kemik numuneleri kesilerek genetik analiz için DNA laboratuvarına gönderilirler.

KŞK’nın sözleşme yaptığı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir DNA laboratuvarı iskelet numuneleri üzerinde genetik analizler yapmaktadır. Bu analizler iskelet kalıntılarıyla ilgili nihai ilişkilendirme yapar ve kayıp şahısların kimlik tespitinin başarıyla yapılmasını kolaylaştırır. Günlük dilde akrabalık ilişkisi analizi olarak bilinen ilişkileri kontrol etmek amacıyla iskelet numuneleri genetik profillerin oluşturulabilmesi için laboratuvara gönderilir. Ardından da bunlar kayıp şahıs yakınlarının genetik profilleriyle karşılaştırılırlar.

Bir DNA kimlik tespiti ancak %99,95’lik istatistiki eşik veya üzeri eşleşme olması durumunda başarılı sayılır.

Eşleşme gerçekleştikten sonra sonuçlar CAL’a gönderilir ve burada KŞK’nın iki toplumlu genetik uzmanlarından oluşan ekibi eşleşme üzerinde çalışır, onu yorumlar ve yeniden teyidini yapar.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk laboratuvarlar kayıp şahıs yakınlarından numuneler alır ve DNA toplayıp profillemesini yaparlar.”

*** BASINDAN GÜNCEL…

“Kıbrıs hezimeti: Bu musibette hayır var mı?”

Selim Kuneralp/SERBESTİYET

Arka arkaya gelen iki yurt dışı seyahati nedeniyle yazılarım maalesef biraz aksadı. Bazı okuyucularımın meraklanıp beni sorgulamaları doğrusu hoşuma gitti ve bir süre daha yazmaya devam etmeye teşvik etti.

BRÜKSEL ZİYARETİ…

İlk seyahatimiz üyesi bulunduğum Global İlişkiler Forumunun hazırladığı AB ile ilişkileri canlandırma konusunda her iki tarafa öneriler içeren bir raporu tanıtmak için Forum başkanı değerli meslektaşım emekli Büyükelçi Selim Yenel’in başkanlığındaki bir heyetle Brüksel’e yaptığımız ziyaretti. Doğrusu orada iyi karşılandık. Belki ülkemize duyulan ilgi ve ikimizin de Brüksel’deki görevlerimiz sırasında iyi izlenimler bırakmış olmamız nedeniyle yoğun programımızda randevu isteklerimizin hepsi kabul gördü. Türkiye’nin Avrupa savunmasında yer almasının gündemde olduğu ortamda, o sıralarda Cenevre’de yapılmakta olan Kıbrıs görüşmelerinin iyi gitmiş olması sayesinde Gümrük Birliğinin güncellenmesine Kıbrıs Rumlarının koyduğu engelin aşılabilmesinin dahi ihtimal dahilinde olduğunu duyduk. Ancak temaslarımızın son gününde İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması anında havayı değiştirdi. Temas ettiğimiz bazı kişiler iktidarın stratejik önemine çok fazla güvendiğini, oysa AB içinde kuvvetli bir akımın ülkemizin AB ile aynı görüşleri paylaşmamakta olmasının savunma işbirliğine de önemli bir sınır getireceği görüşünde olduğuna dikkat çektiler.

Sonradan AB Konseyinde İmamoğlu tutuklanmasını kınamak üzere hazırlanan bildirinin iktidara yakınlığı ile bilinen Macaristan Başbakanı Orban tarafından veto edildiğine, buna karşılık Doğu Akdeniz krizi nedeniyle nerede ise on yıl önce ülkemize kredi vermeyi kesmiş olan Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) bu kredilere tekrar başlayacakken son gelişmeler üzerine bunları yeniden askıya aldığına ilişkin duyumlar da aldım. Oysa bildiğim kadar AYB ülkemizdeki raylı sistem taşımacılığına epey yatırım yapmıştı. Kredilerin kesilmiş olmasının Arifiye-Bozüyük arası hızlı tren hattının yıllardır bir türlü tamamlanamamış olmasının nedeni olup olmadığı sorusunu aklıma getirmektedir.

Bundan sonra uzunca bir süre AB ile ilişkilerin normalleşmesinin gündemde olması pek mümkün görünmüyor.

SEMERKANT ZİRVESİ…

Derken 3-4 Nisan’da Semerkant’ta düzenlenen ilk AB-Orta Asya zirvesinden hemen sonra kardeş ülke olarak ilan ettiğimiz bu devletler Güney Kıbrıs’ta ya doğrudan Büyükelçilik açma veya başka bir ülkedeki büyükelçilerini akredite etme suretiyle ülkemizin Kıbrıs politikasına altından kalkılması zor bir darbe indirdiler. Her şeyi basite indirmeyi seven basınımız ve bazı siyasilerimiz bunu ihanet olarak tanımlamışlar, bu ülkelerin Kıbrıs Türklerini ve ülkemizi 12 milyar euro tutarındaki AB kredileri uğruna “sattıklarını” iddia etmişlerdir. Oysa petrol ve gaz zengini olan Kazakistan ile Türkmenistan’ın AB kredisine muhtaç olmadıklarını başkentleri Astana ile Aşkabat’ı görmüş olan herkes bilir. Kaldı ki bu kredi esas itibarıyla bizim de yararlanacağımız Rusya’dan bağımsız olarak Orta Asya’yı batıya bağlayacak Trans-Hazar koridoru için kullanılacağı anlaşılmaktadır.

AMAÇ DENKTAŞ’A BAŞTA KALMA İMKANI VERMEKTİ…

Zaten tabii işler o kadar basit değildir. Bu yıl 42inci kuruluş yıldönümünü yaşayacak olan KKTC’ni Orta Asya Cumhuriyetleri ve en yakınımız olduğu iddia edilen Azerbaycan dahil hiçbir ülkenin tanımadığı gerçeği maalesef karşımızda. Değil tanımak zaman zaman iddia edilenin aksine Ercan havaalanına direkt uçuş seferleri dahi mümkün olamamaktadır. Zaten KKTC ilk ilan edildiğinde amaç onu dünyaya bağımsız devlet olarak tanıtmak değil, eski Anayasaya göre tekrar aday olması mümkün olmayan rahmetli Denktaş’a başta kalma imkanı vermek olduğunu o devri yaşamış olanlar çok iyi bilir. Nitekim uzun bir dönem tanıtma konusunda bir gayret harcanmamış, KKTC ilanının federasyon çözümünü engellemediği bunu öngören müzakerelerin yıllarca devam etmesiyle görülmüştür. Ayrıca 2004 yılında yapılan ve KKTC’nin yeni kurulacak ortak Kıbrıs Cumhuriyetinin bir parçası olmasını öngören Annan Planına ezici bir çoğunlukla evet diyen Kıbrıs Türklerinin bağımsız KKTC’ne pek de sarıldığı söylenemez.

EN BÜYÜK DIŞ POLİTİKA HATASI…

Yazılarımı takip etmiş olan değerli okuyucularım 2001-2003 dönemi arasında yürütülen Annan Planı üzerindeki müzakerelere o zamanlar ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs’ı yöneten rahmetli Ecevit ile Denktaş’ın sırt çevirmiş olmalarının yakın tarihimizin belki en büyük dış politika hatası olduğunu düşündüğümü bilirler. Plan Kıbrıs’ın AB’ne Katılma Antlaşmasının imzalandığı 14 Nisan 2003’ten önce Türkiye tarafından kabul edilmiş olsaydı, Antlaşmanın bir parçası olacak, AB hukukuna girecek ve Rumlar tarafından reddedilmesi mümkün olmayacaktı. Zira Planı reddetmek parçası olduğu Antlaşmayı reddetmek anlamına gelecek ve Kıbrıs’a AB’nin kapılarını kapatacaktı. Ne yazık ki yakın tarihimizde kaçırdığımız ilk ve son fırsat bu değildir. Ve tabii kaçırılan fırsatlar geri gelmiyor.

Orta Asya Türki Cumhuriyetlerinin AB’ne yaklaşmalarının bir sonucu tabii ki Birliğin üyesi olan Kıbrıs’ın sadece AB tarafından değil biz hariç tüm dünya tarafından adanın tek meşru hükümeti olarak tanınan yönetimi ile diplomatik ilişkiye girmeleridir. Onların da imzaladığı Ortak bildiride KKTC’ni yok farz eden BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunmuş olduğuna medyamız haklı olarak dikkat çekmiştir.

NEDEN AB’YE YANAŞMA İHTİYACI DUYDULAR?

Peki bu ülkeler AB’ne yanaşma ihtiyacını neden duymuşlardır? Tabii ki 12 milyar euroluk kredi için değil. Temasların 2022 yılından itibaren yoğunlaşmaya başlamış olması bu sorunun cevabını beraberinde getiriyor. Putin’in eski Sovyet coğrafyasında bulunan Rus nüfusu bahane ederek Gürcistan ve Ukrayna’ya yaptığı gibi diğerlerine de saldırabileceği ihtimali Orta Asya’daki ülkeleri ciddi bir şekilde ürkütmüştür. Zaten Rusya’nın Kazakistan’ın kuzeyi üzerinde gözü olduğu daha Yeltsin döneminden bu yana bilinmektedir. Putin Ukrayna’da istediklerini elde edebilirse şüphesiz eski Rus imparatorluğunu ihya etme hülyasını gerçekleştirme yönünde hareket etmeye devam ederek, batıda Baltık ülkelerine doğuda da Orta Asya’ya uzanmaya çalışacaktır. Bu da haliyle Orta Asya ülkelerini kendilerine yeni ortak arama girişimlerine teşvik etmektedir. AB’nin bu ülkeleri Rusya’ya karşı ne ölçüde koruyabileceği tabiatıyla çok açık değildir. Ancak yine de caydırıcı tarafı olabilir. AB açısından ise bu diyalogun belki en önemli faydası Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların bu ülkeler üzerinden delinmesinin engelleneceğine ilişkin ortak bildiride yer alan ifadelerdir. Oysa Ukrayna savaşı başladığında yaptırımların ülkemiz ile Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden delindiğine ilişkin haberler çok yaygındı. İktidarın topraklarımızın bu amaçla kullanılmaması için tedbir alması, Birleşik Arap Emirliklerinden sonra da şimdi Kazakistan’ın de yaptırımların delinmesini engelleme taahhüdünde bulunması AB için şüphesiz önemli bir kazanımdır.

Ancak Orta Asya’daki Rus azınlıkların mevcudiyetinin AB’den bağımsız olarak da ilgili ülkelerin Kıbrıs’a bakış açılarını şekillendirdiğine şüphe yok. Güney Osetya, Donets ve Luhansk’ta Rusya’nın kurdurduğu Türkiye dahil dünyanın nerede ise tamamı tarafından tanınmayan sözde devletçikler eski Sovyet coğrafyasındaki bağımsız ülkeler için maalesef çok çekici örnekler değildir. Açıkça söylemeseler dahi bunlar ile KKTC arasında paralel çizenler vardır. Nitekim Türki devletler ile ülkemiz arasında kurulan oluşumlara KKTC’nin katılmasına hep soğuk bakmışlar, eşit statü verilmesine yanaşmamışlardır.

DÜZENİ YENİDEN İHYA ETME HAKKI…

Tabii ülkemizde KKTC’nin hukuki gerekçesinin 1960 Garanti Antlaşması olduğunu öne sürecek olanlar vardır. Ne yazık ki bu Antlaşma da ülkemizde yanlış tanıtılıyor. Şöyle ki, Antlaşmanın IVüncü maddesi ülkemize ve diğer garantör ülkeler Yunanistan ile Birleşik Krallığa Kıbrıs’ta istedikleri düzeni kurmayı değil, sadece bozulması halinde 1960’ta kurulan düzeni yeniden ihya etme hakkını birlikte veya ayrı ayrı veriyor. Yani 1974 Cenevre Konferanslarında Türkiye artık 1960 düzenini tekrar kurmak istemeyip daha ötesine gitme iddiasını ortaya koyunca artık Garanti Antlaşmasını öne sürmek inandırıcılığını kaybetmiştir. Ancak ne yazık ki bu gerçekleri görmek ülkemizde hiçbir siyasetçinin ve çoğu yorumcuların işine gelmemiş, kafamızı duvarlara çarpmak her zaman daha cazip gelmiştir.

ABESLE İŞTİGAL YERİNE FEDERASYON FORMÜLÜNE DÖNME ZAMANI…

Yine de her musibette bir hayır vardır denir. Semerkant hezimetinden sonra KKTC’nin bağımsızlığını tanıtmaya çalışmanın abesle iştigal etmekten ibaret olduğu iyice anlaşılmış olmalıdır. Bundan sonra iki bağımsız devlet hülyasından geri dönüş yapıp federasyon formülüne dönmenin zamanı gelmiştir. Cenevre süreci buna imkân vermektedir. Tabii ne yazık ki kaçan Annan Planı fırsatını geri döndürmek mümkün olmayacaktır. Çözüm olacaksa onun gerisinde olacaktır çünkü her geçen gün iktidar AB’den uzaklaştıkça Rumların eli güçlenmektedir. Bu da ülkemizde hiçbir iktidarın şimdiye kadar gösteremediği kadar cesaret gerektirmektedir ki ben bunun olabileceğine ihtimal görmüyorum. Dolayısıyla maalesef statüko devam edecek, Kıbrıs Türkleri geleneksel yaşam tarzlarının gitgide ayak altına alındığı ülkelerinde yabancılaşmaya devam edecek ve dünyadan kopuk vaziyette yaşamaya mahkûm olacaktır. Basından takip edebildiğim kadarıyla Kıbrıs Türkleri gittikçe artan bir oranda bu durumdan ülkemizi sorumlu tutmaktadır. Bu da haliyle son derece sakıncalı ve sağlıksız bir şeydir.

Semerkant Zirvesi'nden görünüm

Semerkant zirvesinde liderler...

(SERBESTİYET – Selim KUNERALP – 21.4.2025)

