“İskele Karpaz bölgesinde Türkçe 72 çocuk var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, İskele-Karpaz bölgesindeki okullarda Türkçe bilmeyen 72 çocuk bulunduğuna işaret ederek, özel eğitime muhtaç çocukların da bu özel eğitime ulaşmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinde eğitimle ilgili yaşanan sıkıntıları Meclis’te gündeme getirdi.

İskele ve Karpaz bölgesine hizmet götürmenin hükümetin aklından bile geçmediğini savunan Hamzaoğulları, eğitimle alakalı sorunlarının ele alınması gerektiğini kaydetti.

Hamzaoğulları, İskele-Karpaz bölgesindeki okullarda Türkçe bilmeyen 72 çocuk bulunduğuna işaret ederek, özel eğitime muhtaç çocukların da bu özel eğitime ulaşmada sıkıntı yaşadığını söyledi. Hamzaoğulları, Ötüken’deki okulla bu sorunun kısmen çözüldüğünü ancak yetersiz olduğunu belirtti.

Yeşilköy ve Kumyalı’daki okullarda merkezi eğitime gidilebileceğini söyleyen Hamzaoğulları, iki okulu merkezileştirme ve birini de özel eğitim okulu yapma önerisinde bulundu.

Hamzaoğulları, İskele Vakıflar Koleji’ne Gazimağusa’dan öğrenci alındığını ancak İskele’deki öğrencilerin bu okula giremediğine işaret ederek, eğitimdeki fırsat eşitliğinin bu şekilde sağlanamayacağını söyledi. Hamzaoğulları, bölgede yaşayan çocuklara fırsat eşitliği sağlanması halinde başarılı olacaklarını belirtti.

İskele-Karpaz’ın eğitimde yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik çalıştay düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları, bölge çocuklarının eksiksiz eğitim alması gerektiğini kaydetti.

Bölgede geçici sözleşmeli öğretmen alınması noktasında da sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Hamzaoğulları, hükümetin yandaşlarını göreve atadığını savundu.

Öztükler, sözlü soruları yanıtladı:

Günde ortalama 30-35 yurttaşlık randevusu veriliyor

Güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorulara geçildi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın verilen vatandaşlıklar ve Muhaceret Dairesi’nin çalışma şekline yönelik sözlü sorularını yanıtladı.

Muhaceret Dairesi’nde 10 kişinin ek mesai yaptığını kaydeden Öztürkler, bunlardan sadece 2 kişinin Yurttaşlık Dairesi'nde ek mesai yaptığını söyledi. Öztürkler, 30-35 saat ek mesai yapıldığını belirtti.

Ek mesai yetkisinin Muhaceret Dairesi'nin iş yoğunluğunu azaltmak için alındığını kaydeden Öztürkler, amacın, ülkeye girişler ve öğrencilerin adaya gelişlerindeki yoğunluğu karşılamak olduğunu ifade etti.

Öztükler, TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından maaşı karşılanan 5 kişinin İçişleri Bakanlığı’nda çalıştığını dile getirerek, bu kişilerin Nüfus Kayıt, Muhaceret ve Öğrenci İşlerinde çalıştığını kaydetti.

Yurttaşlık randevularının online alındığını kaydeden Öztürkler, günde ortalama 30-35 kişiye randevu verildiğini ancak değerlendirmeler farklı olduğundan her gün 35 kişiye vatandaşlık verildiği sonucu çıkarmanın doğru olmadığını söyledi.

Öztürkler, 11 yıldan az bir ülkede çalışanlara vatandaşlık verilmesi yönünde bir girişimi olmadığını, böyle bir duruma rastlanırsa iptali için çalışma yapacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Öztürkler, kaç vatandaşlık verildiğine ilişkin soruyu yanıtında, vatandaşlık konusunda tüm dönemlerin analizinin yapılacağı bir çalışma başlattığını ve hangi hükümet dönemlerinde nasıl, kaç vatandaşlık verildiğine yönelik bilginin ortaya çıkarılması sonrasında detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Öztürkler, İçişleri Bakanının, Baş Muhaceret Memuru olduğunu söyleyerek, bu yetki dahilinde işlemleri yürüttüklerini söyledi.