İnsan ticaretine karşı mücadele kapsamında Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, Mülteci Hakları Derneği’nden Ahmet Sedat Tözün, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Dilek Öncül ve Ombudsmanlık’tan Mustafa Fadıloğluları katıldı.

Görüşmede TDP Başkanı Cemal Özyiğit’e insan ticaretiyle mücadele konusunda bilgi verildi, İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji ve Eylem Planları aktarılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, insan ticaretiyle mücadelede bir devlet mekanizmasını oluşmasının şart olduğunu vurguladı, bu doğrultuda bir plan hazırladıklarını söyledi.

“İnsan ticaretiyle mücadelede devlet mekanizması şart”

Osum geçtiğimiz yıl Ceza Yasası Fasıl 154’te yapılan değişikliği hatırlatarak, bunun iyi bir adım olduğunu fakat buna rağmen arzu edilen yolun alınamadığını söyledi. Osum, “Polis bu doğrultuda adım atmıyor, insan ticaretinin ne olduğunu bilmiyor, soruşturma safhasını uzattıkça uzatıyorlar. Ceza yasası değişeli 1 sene geçmesine rağmen insan ticaretiyle ilgili tek bir hüküm bile verilmedi. Sırf ceza yasası maddesiyle sınırlı kalmak doğru değil” dedi.

Bütünlüklü bir plan önerisi hazırladıklarını ifade eden Osum, “İçişleri Bakanlığı altında koordinasyon yapısı kurulmasını öneriyoruz. Bu yapının altında da ilgili birimler oluşturularak koordineli bir çalışma ön görüyoruz” dedi.

Polis içinde de bir birimin oluşması gerektiğini savunan Osum, “Poliste aynen kadına yönelik şiddette olduğu gibi insan ticaretiyle ilgili de bir birim oluşturulmalı. Poliste ne yazık ki bu alanda ciddi bir eksiklik ve eğitim ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Mağdurlar sosyal destek alamıyorlar

İnsan ticareti mağdurlarına yönelik bir sığınma evinin de oluşması gerektiğini vurgulayan Osum, mağdurların sosyal destek alamadıklarının altını çizdi. Osum, insan ticareti mağdurları için ayrı bir sığınma evinin kurulması gerektiğini kaydetti. En çok ihbarın inşaat, eğlence ve tarım sektörlerinden geldiğini de söyleyen Osum, “bu alanlarda çok ciddi sömürü var. İnsan ticareti mağdurları bir şikayet yaptıktan sonra kimseden sosyal destek alamıyorlar. Sürdürülebilir bir çözüm olması lazım. LTB’nin kadın sığınma evi insan ticareti mağduru kadınlar söz konusu olduğunda her zaman kapılarını açtı. Fakat bu da yeterli değil. Çünkü erkekler de var bu alanda. Ev içi şiddete maruz kalan biriyle insan ticareti mağdurunu aynı alana koymak çok da sağlıklı bir deneyim olmaz. Ayrı bir sığınma evi şart” dedi.

Farkındalık oluşturmalıyız

Ombudsmanlık’tan Mustafa Fadıloğluları ise bu alanda farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti. Fadıloğluları “İnsan ticareti noktasında farkındalık yaratmamız lazım. İnsanlar, insan ticaretinin sadece gece kulüplerinde olduğunu sanıyor. Halbuki birçok alanda var. İşte, evde, tarım sektöründe, inşaat alanlarında var. Bu farkındalığı her yerde oluşturmalıyız. Okullardan tutun da meclise kadar” şeklinde konuştu.

Özyiğit: “İnsanlar kandırılıyor, aldatılıyor, çeşitli vaatlerle bu ülkeye getiriliyor ve mağdur oluyorlar”

TDP genel başkanı Cemal Özyiğit, konun son derece hassas olduğunu kaydederek, “İnsanlar kandırılıyor, aldatılıyor, çeşitli vaatlerle bu ülkeye getiriliyor ve mağdur oluyorlar” dedi.

Bazı öğrenci ve işçi ajanslarının insanları kandırdığını kaydeden Özyiğit, “bu alanda çok örnek var. İnsanların diploması var mı yok mu, belli değil ama, bir belge ve iş vaadi ile ülkeye getirtiliyorlar” dedi.

Özyiğit, 4’lü koalisyon döneminde öğrenci kayıt tüzüğü geçirdiklerini ve merkezi sınav sistemi getirtmek istediklerini söyledi. Özyiğit bazı üniversitelerin merkezi sınav sistemine karşı çıkmasından dolayı bunun kabul görmediğini kaydetti.

“Devlet mültecileri geldiği yere yolluyor, insanları ateşin içine atıyor”

İnsan ticareti mağdurlarının sömürüldüğünü ifade eden Özyiğit mültecilere dair uygulamaları da eleştirdi. Özyiğit, “Devlet mültecileri geldiği yere geri yolluyor. Bu insanlar savaştan kaçıyor. Tekrar bu insanları biz ateşin içine atıyoruz. Burada BM mülteciler yüksek komiserliği ile temas ederek bir yol bulmak lazım” dedi.

Gece kulüplerine de değinen Özyiğit, “orada yaşanan bir trajedi var. Orada neler yapıldığını herkes biliyor aslında” dedi.

“Eğitim sistemi yanlış yönetiliyor”



Eğitim sisteminin yanlış yönetildiğini savunan Özyiğit, “ara eleman, kalifiye eleman ihtiyacını kendi içimizden yetiştirebilsek, daha iyi bir noktada olacaktık. Eğitim yeniden yapılandırılmalı” dedi.

Yurt dışından işçi getirmek için başvuruların Çalışma Dairesi üzerinden yapılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, “Çarşıdan elma seçer gibi olmaz bu işler. İhtiyaç varsa işçi gelecek, bu da resmi ve denetimli olacak” dedi.

“Çalışmanız hayati bir önemde”

İnsan ticaretiyle ilgili mücadele için hazırlanan çalışmanın hayati önemde olduğunun altını çizen TDP genel başkanı, “Bütün bu alanlardaki sorunları ve mağduriyetleri önlemek için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun da ötesinde etkin kontrol ve denetim şart. Mutlaka bu yasal düzenleme şart” dedi.

Hazırlanacak olan yasa tasarısına her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, “Bunun farkındalığı için de uğraşacağız. Bunun hayati bir önemde olduğunu düşünüyoruz. TDP olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bir an önce yasallaşır umarım. Takipçisi olma noktasında da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.