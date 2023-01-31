İncirli: “Derhal İlaç Eksikliği Kriz Masası kurulmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Ülkemizdeki İlaç Krizi” konusunda güncel konuşma yaptı.

İncirli, ilaç eksikliğinin yeni bir konu olmadığını 10 yıldan beri dünyayı etkileyen bir konu olduğunu söyleyerek, şu anda da hammadde ve tedarik zincirindeki eksikler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi nedenlerin ilaç krizini tetiklediğini belirtti.

Birçok ülkenin krize karşı strateji geliştirdiğini dile getiren İncirli, bugüne kadar ülkede bir strateji uygulanmadığını ancak bugün İlaç Kriz Masası kurulacağının açıklandığını bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

İlaç eksikliğinin ekonomik ve sağlık krizine de etki edeceğini dile getiren İncirli, çocuk ve yetişkin antibiyotiklerinde eksiklik olduğunu, ilaçların eksikliğinin büyük orta düşük riskli olarak sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

Arzda artış olduğunu ve tedarikin sağlanamadığını belirten İncirli, bu konuda dengenin bozulduğunu kaydetti.

KKTC’nin ilaç konusunda Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olduğunu söyleyen İncirli, yurt dışından ilaç ithali izinlerinde de sorun yaşandığını kaydetti.

İncirli, kritik ilaçlarda paranın söz konusu olmaması gerektiğini ifade etti.

İlaç eksikliği konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine değinen İncirli, erken uyarı ve takip sisteminin önemli olduğunu, eksikliğinin insan yaşamını etkileyecek ilaçların belirlenmesi ve sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

İncirli, ilaç sanayisinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“Derhal paydaşların da olacağı bir kriz masası…”

“Ülkemizde yapılması gereken İlaç Eksikliği Kriz Masası kurmaktır” diyen İncirli, kriz masası fikrini bakanın yeni paylaştığına işaret etti.

İncirli’nin konuşması şöyle:

“Derhal paydaşların dahil edileceği bir ilaç kiriz masası kurulmalıdır.

Sağlık Bak, İlaç eczacılık dairesi, hastane yönetimleri, özellikle yoğun bakımlar ve enfeksiyon hast uzmanları, Eczacılar Birliği, ilaç ecza depoları temsilcisi, Tabipleri Birliği, hasta örgütleri hatta gerekirse sosyal sigortalar dairesinin içinde bulunacağı bir kriz masası kurulmalıdır.

Peki bu kriz masası hangi çerçevede çalışacak? Ne üretecek?

Eksik ilaçlar eksilmeleri halinde ortaya çıkan riske göre sınıflandırılmalıdır. Çünkü her ilacın eksikliğinin etkisi aynı değildir.

Yüksek riskli-kritik ilaçlar, orta riskli, düşük riskli ilaçlar olarak ayrılmalıdır”.