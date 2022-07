İnal Bilsel heyecan verici kurgusal dünya ve  sanat evrenini Fengaros’a taşıyor

Murat OBENLER

Elektronik müzik, klasik-çağdaş, film ve deneysel müziğin uluslararası bilinen çok yönlü ve ödüllü ismi İnal Bilsel grubuyla birlikte 28-30 Temmuz tarihleri arasında güzel Trodos köyü Kato Drys’de yapılacak Fengaros Fesivali’nde sahne alacak. Bu yıl 10.yaşını 10’dan fazla ülkeden 45’ten fazla canlı performansı ve DJ performansları ile kutlayacak festivalin Ana Sahnesi’nde yerini alacak başarılı sanatçı müzik ve görsel sanatların kesişme noktasında yer alan sanatsal performanslarını festival katılımcılarıyla buluşturacak.

Grup İnal Bilsel, Ezgi Akgürgen ve Naz Atun , Onur Kasapoğlu, Uğur Güçlü'den oluşuyor

Son yıllarda bilimkurgu, nostalji ve peribiliminden öğeleri birleştirerek kurgusal bir dünya ve kişisel sanatsal bir evren geliştiren sanatçı 30 Temmuz Cumartesi gecesi saat 20:30’da başlayacak programında kendisinin karmaşık ve ayrıntılı tasarımlarını canlı bir ortama taşımak için tasarladığı Nostalgia For The Future yanısıra Paradise Lost albümünden ve coşkulu görsel-işitsel seti Tales From The Future'dan yayınlanmamış materyallerden oluşan performansını icra edecek. 1 saatlik programda İnal Bilsel (klavyeler), Ezgi Akgürgen ve Naz Atun (vokal), Onur Kasapoğlu (bas ve vokal), Uğur Güçlü'den (bateri) oluşan grup sahne alacak.

Finalde Yunan elektro-popun heyecan verici ismi Marina Satti var

Bu yıl festivalde Yunan elektro-popun heyecan verici ismi Marina Satti, Avrupa’nın en eski ve efsane hardrock,saykodelik rock grubu Nightstalker, Londra’nın post-punk grubu Electric Litany, Yunan folk-rock şair Pavlos Pavlidis & Hotel Alaska, Fransa orignli siberyalı,Rus ve Ukraynalı synth simyacısı Citron Sucré, dinamitvari pop sanatçısı Larry Gus, etno bass topluluğu Oratnitza, Bulgar folk müzik ve rock efsaneleri BAiLDSA, Yunan şanson sanatçıcı ve kemancısı Fotis Siotas, Kıbrıslı groove-setters ve atmosferik synth uzmanı İnal Bilsel, ışıltılı pop yaratıcısı Freedom Candlemaker, Hollanda’dan folk-rock müzisyeni Tamara van Esch,retro soul,funk,pop ve rock elementlerini harmanlayan retro tarzı ile Birleşik Krallık doğumlu sözyazarı-çoklu enstrüman kullanan şarkıcı Alexis Sunder ve Kıbrıslı-Ukraynalı performans sanatçısı Nama Dama (Anastasia Demetriadou) öne çıkıyor.



Biletler internetten satışta

45’ten fazla canlı performans ve DJ performanslarının sahneleneceği festival bir kez daha adanın dört bir yanından müzikseverleri Kato Drys’de buluşturacak. Festival için biletler https://fengaros.com/tickets adresinden alınabilir.