İlk kadın uzman hekim Dr. Selma Fehim’in belgeseli gösteriliyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” belgesel serisi kapsamında ilk kadın uzman hekim Dr. Selma Fehim ile ilgili hazırlanan belgesel gelecek hafta çarşamba günü gösteriliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile imzalanan sponsorluk sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan belgeselin gösterimi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak. Dr. Ayten Berkalp belgeselinin de gösterileceği etkinlik saat 18.30’da başlayacak

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, belgeselin hazırlanarak toplumla buluşmasındaki çağdaş vizyonuyla destek olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimine teşekkürlerini sunarak, ülkedeki iki değerli doktorun yaşamını buluşturacak geceye tüm tıp camiasını davet etti. Ekingen, Fehim ve Berkalp belgesellerinin art arda gösterileceği gecede ülkedeki sağlık camiasının sosyal buluşması adına unutulmaz anların yaşanacağına inanç belirtti.

Ekingen, "Kıbrıslı Türklerin ilk kadın çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi de olan Fehim, meslekteki başarısı yanında disiplinli ve titiz çalışma tarzı, özgür kişiliği, mütevazi, sevecen ve yardımsever yapısı ile de gerçek bir sağlık gönüllüsü olarak hem hastalarının hem tıp camiasının hem de toplumun gözünde çok değerli bir yere sahipti" dedi.

Dr. Selma Fehim

1932 yılında Mari (Tatlısu) köyünde dünyaya gelen Dr. Selma Fehim, öğretmen olan babasının mesleğinden dolayı birçok yerleşim yerini dolaştı. Lefkoşa Türk Lisesi’nin ardından İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini ve ardından çocuk hastalıkları ihtisasını başarıyla tamamlayarak 1963 yılı sonunda Kıbrıs’a dönen Fehim, sırasıyla Dr Naim Adiloğlu’nun kliniği, Kızılay Hastanesi ve emekli olduğu 1992 yılına kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Uzman doktor ve klinik şefi olarak görev yapan Dr. Selma Fehim, kamusal sağlık hizmetlerine Sağlık Kurulu üyeliği ve Başhekim vekaleti yaparak da katkı yapmaya devam etti.