İki toplumlu teknik komite sahipsiz köpekler konusunu görüşüyor

Kıbrıs’ın güneyi ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki başıboş köpeklerin yarattığı sorunların İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nde birkaç aydır görüşüldüğü belirtildi.

Politis gazetesi, adanın güneyinde son yıllarda başıboş köpek sürülerinin büyük sorunlara sebep olduğu, bazı köpek sürülerinin ara bölgeyi kullanmaları sebebiyle de konunun İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Haberde, özellikle “Kokkinotrimithia” bölgesi ve Baf ormanlarında başıboş köpek saldırılarının olduğu, köpek sürülerinin beslenmek amacıyla evcil hayvanlara ve doğadaki diğer canlılara saldırdıkları, ara bölgeye yakın bölgelerdekilerin ise ara bölgeye sığındıkları belirtildi. Vahşi köpek sürülerinin zaman zaman insanlara da saldırdıklarını aktaran gazete, konunun İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin gündeminde olduğunu ve çözüm arandığını aktardı.

Her iki tarafta da başıboş 200 bine yakın köpeğin olduğuna inanıldığını belirten gazeteye göre, komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis yaptığı açıklamada, sorununun çözümü için iki toplumun ortaklaşa çalışması gerektiğini söyledi.

Loizidis, Baf Ormanları’nda bulunan köpeklerin doğa ve çevreye zarar verdiklerini, ormana gezmeye veya mantar toplamaya giden insanlar da dahil olmak üzere yaban keçilerine ve diğer hayvanlara saldırdıklarını belirtti. Loizidis, bu hayvanların öldürülemeyecekleri ve doğaları gereği kafese de konulamayacakları için Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’a, ara bölgede büyük tellenmiş alanlar oluşturulmasını önermeyi düşündüklerini vurguladı.

Gazete, konunun komitede görüşülmeye başlandığını ve AB ile UNDP’den finansman sağlanması girişiminin gündeme alındığını da belirtti.