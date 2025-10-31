İki kişi Selanik’te tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz haftalarda öldürülen 49 yaşındaki Limasollu iş insanı Stavros Demosthenous'un öldürülmesiyle bağlantılı Selanik’te iki kişi daha tutuklandı.

Güneyde yayın yapan Cyprus Mail’in haberine göre 49 yaşındaki Demosthenous'un öldürülmesiyle ilgili Selanik’te iki kişinin tutuklandığı, söz konusu iki kişinin, Gürcistan asıllı Yunan vatandaşı olduğunu ve cinayet sırasında her ikisinin de Kıbrıs'ta ikamet ettiği belirtildi.

Haberde, cinayetin ardından iki kişinin Kıbrıs'tan Selanik'e kaçtığı, her ikisinin de orada akrabalarının yaşadığı belirtildi. Haberde aynı zamanda tutuklanan iki kişinin birinin 30, diğerinin ise 28 yaşında oldukları ve akraba oldukları kaydedildi.