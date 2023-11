“Hükümetin gündemi yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık, yandaş istihdamları…”

Serap ŞAHİN

4 Soru, 4 Cevap’ın yeni konuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın oldu.

Devrim Barçın, ülkedeki güncel 3 sorunu pahalılık, plansızlık ve göç olarak sıraladı çözüm önerilerinden bahsetti. Barçın, “Pahalılığın ana sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Lirası kullanmamızdan kaynaklıdır. Türk Lirası’ndaki değer kaybının önlenmesiyle ilgili bizim şu anda bir müdahale politikalarımız yoktur. Bunun için aslında biz TL’nin değer kaybıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne bir tür enflasyon vergisi ödüyoruz. Bunların Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol görüşmelerinde bu enflasyon vergilerinin talebi noktasında masaya argümanlarımızı sunmamız gerekir. Diğer bir çözüm noktası ise Ekonomi Bakanlığı’ndadır” şeklinde konuştu.

Plansızlık noktasındaki çözüm öneri olarak da öncelikli hedefin; ülkedeki verilerin sağlıklı toplanması adına gerekli yasal düzenlemelerin ve teknolojik alt yapıların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Barçın, “Başta nüfus olmak üzere elinizde ciddi verilerin olması gerekmektedir” dedi.

Göç noktasında ise Kıbrıs sorununun ve ana sorunların çözülmesi ile insanların adalet duygularının sarsılmayacağı bir sistem kurmak göçün çözümü olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Halkın politikaya olan bakışına dikkat çeken Barçın, “Halk siyasetten uzaklaşmadı, siyasete olan güvenini yitirdi” dedi.

Cumhurbaşkanının söylemleri ve attığı adımlarla ilgili “İçi boş ve makamının ağırlığını taşımayan söylemler olarak görüyorum” şeklinde ifade eden Barçın, Kıbrıs sorununun çözümü hakkında da konuştu, “Müzakerelerin tekrardan başlaması gerekiyor” dedi.

SORU 1:

► Ülkedeki güncel sorunlardan 3’ünü önem sırasına göre sıralayabilir misiniz?

“Pahalılık, plansızlık ve göç”

“Pahalılık, plansızlık ve göç olarak sıralayabilirim”

SORU 2:

► Sözünü ettiğiniz 3 sorunun çözümleri sizce neler?

“Pahalılığın ana sebebi TL kullanılması”

“Pahalılığın ana sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Lirası kullanmamızdan kaynaklıdır. Dolayısıyla Türk Lirası’ndaki değer kaybının önlenmesiyle ilgili bizim şu anda bir müdahale politikalarımız yoktur. Bunun için aslında biz TL’nin değer kaybıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne bir tür enflasyon vergisi ödüyoruz. Bunların Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol görüşmelerinde bu enflasyon vergilerinin talebi noktasında masaya argümanlarımızı sunmamız gerekir. Diğer bir çözüm noktası ise Ekonomi Bakanlığı’ndadır. Yüksek enflasyonist dönemlerde özellikle sermayedarlar kar paylarını arttırırılar. Temel tüketim malzemelerinde azami kâr yüzdeliği belirlenmesi gerekir. 1977 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası buna izin vermektedir. Örneğin bir temel tüketim malının, denetimli mal kapsamına uygun şekilde, şirketlerin azami yüzde kârının ne olacağının belirlenmesi lazım. Aksi durumda yüksek kârlârla enflasyon ve pahalılık daha da artar. Diğer taraftan bizim önerdiğimiz Euro’ya endeksli bir muhasebe sistemine geçilmesi ile ürün fiyatlarındaki artışın maaşlarda da aynı oranda bir artış olmasıyla birlikte alım gücü korunabilecektir.”

“Öncelikli yapılması gereken verilerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıdır”

“Plansızlık noktasındaki çözüm önerimiz ise öncelikli hedefin; bu ülkedeki verilerin sağlıklı toplanması adına gerekli yasal düzenlemelerin ve teknolojik alt yapıların oluşturulması gerekmektedir. Plansızlığı çözeceğimiz planı ortaya koyabilmek için başta nüfus olmak üzere elinizde ciddi verilerin olması gerekmektedir. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir plan yapma noktasında ileri adım atamamasının nedeni kurumların verileri oluşturamaması, paylaşmaması bunların toplu bir şekilde analiz edilememesidir. Plansızlığın çözümü için öncelikli yapılması gereken verilerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıdır.

“Adalet duygularının sarsılmayacağı bir sistem kurmak göçün çözümü olacaktır”

“Göç noktasında ise az önce ifade ettiğimiz ana sorunların çözülmesi. Ama en başta ülkede, istihdamda adaletin, kamusal hizmetlerin alınması noktasında adaletin sağlanmasıyla birlikte olacaktır. Tabiî ki göçün temel çözümü, Kıbrıs sorununun çözümüdür ama oraya gidene kadar da insanların bu ülkede yaşadığında adalet duygularının sarsılmayacağı bir sistem kurmak göçün çözümü olacaktır.”

SORU 3:

► Siyasete güvenin azaldığı, halkın politikaya olan bakışında değişimler olduğu tespiti yapılıyor. Sizce yurttaş siyasetten uzaklaştı mı? Ayrıca halkın güncel sorunlara duyarsız kaldığını düşünüyor musunuz?

“Halk siyasete olan güvenini yitirdi”

“Herkesin düşündüğünden farklı düşünüyorum. Halk siyasetten uzaklaşmadı. Halk siyasete olan güvenini yitirdi. Neden siyasetten uzaklaşmadı? Çünkü her yerde siyasetçiye olan güvensizliğin konuşulması ve halk tarafından bunun neden olduğu, yolsuzluklar, usulsüzlükler, adam kayırmacılıklar, yandaş istihdamları, kamusal hizmetlere torpil olmadan alamama gibi bunları ifade ederek halk siyaset mekanizmasına güvensizliğini dile getiriyor. Evet, siyasete bir güvensizlik var ama halk her yerde az önce bu bahsettiklerimi konuştuğu için aslında bir siyaset de yapıyor. Halk bize neyi söylüyor aslında? Siyasetin bunları yapmaması gerekiyor diyor. Dolayısıyla halk aslında siyasetten uzaklaşmadı, halk aslında siyasetin nasıl olması gerektiği ve nasıl olamaması gerektiğini hala daha her yerde konuşuyor. Halk güncel sorunlara duyarsız kalıyor mu? Fiziksel bir eylemlilik süreci noktasındaki güncel sorunlara duyarsız kalması şu andaki bir algıdır. Ama son yapılan eylemle birlikte CTP’nin sokakta yaptığı ve siyasi parti görüş ayrımı ortaya koymaksızın tepkimizi ‘gelin beraber sokakta ortaya koyalım’ dediğimiz eylemlilikte aslında bir umut oldu. Sosyal medyada gözlemlediğim kadarıyla aslında halk güncel sorunlara duyarsız değil. Biraz güncel sorunlara tepki gösterme metotlarında değişiklikler var. Bunları sokağa taşıma noktasında da biz CTP olarak bir öncülük yaptığımızı düşünüyoruz. İleriki günlerde halkın duyarlılığını sosyal medyadan sokağa yansıtacağını düşünüyoruz.”

SORU 4:

► Cumhurbaşkanı’nın söylemleri ve attığı adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir yol izlenmeli?

“İçi boş ve makamının ağırlığını taşımayan söylemler olarak görüyorum”

“Cumhurbaşkanının söylemleri ve attığı bir adım olduğunu görmüyoruz. Cumhurbaşkanını bugün herhangi bir köye, herhangi bir şehre, herhangi bir işyerinde gidip sorsanız ‘nasıl bilirsiniz?’ diye size her sabah insanların geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde eşofmanlarıyla, köpeğiyle yürüyüş yaptığı fotoğrafları aklına gelir. Dolayısıyla ben cumhurbaşkanının söylemleri ve attığı adımları aslında halkın gündemiyle tamamen zıt olduğunu ve halkla alay etme noktasında artık bir algı oluştuğunu görüyorum. Bu sebeple de cumhurbaşkanının söylemlerini içi boş ve makamının ağırlığını taşımayan söylemler olarak görüyorum.”

“Müzakerelerin tekrardan başlaması gerekiyor”

“Kıbrıs sorunu konusunda ise izlenmesi gereken öncelikli yolun müzakerelerin tekrardan başlaması ama bu müzakerelerin başlarken bir takvimleme ile başlaması gerekiyor. Artık ne Kıbrıslı Türklerin, ne Kıbrıslı Rumların, ne Türkiye Cumhuriyeti’nin ne de Yunanistan’ın ucu açık bir müzakere süreciyle bu işi götüremeyeceği gün gibi ortadadır. Ayrı yaşayamayacağımız da ortadadır. Bu nedenle bir takvimleme yapılması, bu takvim çerçevesinde müzakerelerin derhal başlaması ama bu müzakereler yürütülürken de iki halkın yaşam standartlarını olumlu etkileyecek güven arttırıcı önlemlerin de hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

TEK KELİME, TEK CEVAP

⇨ Nüfus: Söylenmez (!)

⇨ Kıbrıs sorunu: Federasyon

⇨ Pahalılık: TL

⇨ Hükümet: Müdahale

⇨ Kıbrıslı Türkler: Biz

⇨ Kıbrıslı Rumlar: Gardaş

⇨ Türkiye’deki AKP iktidarı: Laiklik (!)

⇨ Cumhurbaşkanı: atanmış

⇨ Siyaset: Mücadele

⇨ Meclis: Yasalar