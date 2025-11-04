 “Hükümet halkın değil, koltuğunun derdinde”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (141924 ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve döviz krizi nedeniyle çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin giderek daha zor koşullarda yaşadığını belirterek, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halkın sorunlarına duyarsız kaldığını ifade etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, pahalılık karşısında alım gücünün her geçen gün gerilediğini vurguladı, “Halkımız günden güne daha da fakirleşmektedir. Değil sağlıklı beslenme, birçok aile çocuklarının karnını dahi doyurmakta zorlanıyor. Kahvaltı yapmadan okula giden azımsanmayacak sayıda çocuk olduğuna öğretmenlerimiz şahit oluyor” dedi.

Bengihan, yüksek enflasyon karşısında çalışanların ve emeklilerin alım gücünü korumada önemli bir araç olan hayat pahalılığı ödeneğinin artık anlamını yitirmeye başladığını ifade etti.

Bengihan, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı hesaplamasında kullandığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Endeksi Sepeti”nin güncelliğini yitirdiğini belirterek, mevcut sistemin halkın yaşadığı gerçek pahalılığı yansıtamadığını söyledi.

“Eylül ayı hayat pahalılığı oranının %1.09 olarak açıklanması, sepetin acilen güncellenmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Sendikamız bu konuyu defalarca gündeme getirmesine rağmen hiçbir adım atılmamıştır” ifadelerine yer veren Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halkın refahını artırmak yerine koltuklarını koruma derdinde olduğunu ifade etti.

Bengihan son olarak şunlara değindi.

“UBP-DP-YDP Hükümetinin halkın refahını artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek gibi bir gailesi olmadığını her gün yaşayarak görüyoruz. Çalışanlar, emekliler, devlet desteğine muhtaç olan kesimler günden güne fakirleşirken, onların tek derdi koltuklarını korumaktır. Omuzlarında halkının sorumluluğunu hissetmeyenlerin hükümette kaldığı her gün, halkımız için fakirleşmedir, geriye gidiştir.”