HP karar verecek: Dörtlü mü, UBP mi?

YENİDÜZEN

Maraş’taki adımların ‘bilgisi dışında’ atıldığı gerekçesiyle Halkın Partisi’nin, UBP-HP koalisyonundan ayrıldığı 6 Ekim’den bugüne “hükümetsiz” kalan KKTC’de karar aşamasına gelindi. Son kararı pazartesi akşamı toplanacak Halkın Partisi (HP) yetkili kurulları verecek.

Gözlerin yeniden HP’ye çevrildi

Siyasi kulislere göre Halkın Partisi, ya Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında, CTP-HP-DP-TDP’den oluşan ve YDP’nin de dıştan destek vereceğini açıkladığı “Seçim Hükümeti”ne onay verecek, ya da Ersan Saner’in Başbakanlığında, yeniden UBP-HP Koalisyonu Hükümeti’ni oluşturacak.

5 başkanın akşam yemeği

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle, 5 parti başkanının bir araya geldiği akşam yemeğinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Lefkoşa’daki tarihi bir mekanda, bir zamanlar Dr. Fazıl Küçük’ün kızkardeşinin evi olan ‘Valide Hanım Konağı’nda yer alan yemeğe UBP Başkan Vekili Ersan Saner katılmayı reddetmişti. Yemekte, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Başkan Vekili Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yer aldı. HP dışındaki partilerin, daha önce de görev yapan “CTP-HP-DP-TDP Koalisyonu”na yeşil ışık yaktığı, erken seçim hedefli bu hükümete YDP’nin de dıştan destek sözü verdiği öğrenildi. HP ise son kararı vermek için pazartesi akşamına kadar süre istedi, konuyu “yetkili kurullarına taşıyacağını” söyledi. HP’nin de kararının olumlu olması halinde, Erhürman’ın ortaya koyduğu ilkeler ve bakanlıkların dağılımı konuları görüşülecek.

UBP de HP’yi bekliyor

UBP ise kendi başbakanlığı dışında bir hükümete katılmayacağının sinyalini verdi. Parti kurultayını henüz tamamlayamayan UBP de HP’den gelecek son kararı bekliyor. UBP, kurultayını da hükümet kararı sonrasına bıraktı. UBP Başkan Vekili Ersan Saner, 7 - 21 Kasım tarihileri arasında “hükümet kurma çalışması” yapmış, ancak başarılı olamamıştı. Bu süreçte UBP-HP iki kez bir araya gelmesine rağmen, HP yetkili kurulları, koalisyonun devamını reddetmişti. UBP’nin özellikle Erhürman’ın en son ortaya koyduğu bazı ilkelere mesafeli durduğu, buna karşılık, Mağusa’da “Maraş’ın da dahil edileceği yeni bir İmar Planı önerdiği” iddia edildi. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte 49 Milletvekilinin yer aldığı Meclis’te, UBP 20, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 koltuğa sahip bulunuyor. Ancak, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün vekillikten istifası da görüşülmeyi bekliyor. 23 Ekim’den beri Başbakansız ve HP’nin hükümetten çekildiği 6 Ekim’den bugüne yaklaşık 2 aydır da hükümetsiz kalan KKTC’de, Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini 21 Kasım’da Tufan Erhürman’a vermişti.

Erhürman’ın ilkeleri takdir topladı

Eylül 2021’de erken seçim düşüncesiyle “ilan edilmiş ilkeler” çerçevesinde bir hükümet denemesi yapan Tufan Erhürman, hedefledikleri 7 ana ilkeyi de kamuoyu ile paylaşmıştı. Hedefler şöyle sıralanmıştı:

1. Pandemiyle mücadele eylem planı, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tüm siyasal partilerin, sağlık alanındaki paydaşların ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak kriz masasının önerileri ışığında, dünyadaki (özellikle aşıyla ilgili) son gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tüm siyasal partilerin, emek ve iş dünyası örgütlerinin katılacağı bir kriz masası oluşturulacak ve düzenli biçimde toplanacak olan masa, ekonomik ve sosyal konularda hükumete danışma görüşleri sunacaktır. Kriz masasının görüşleri de dikkate alınarak, hiç gecikmeksizin, turizm, yükseköğretim ve inşaat başta olmak üzere kritik sektörler için, bu sektörlerin krizden çıkış stratejisini belirleyen, ekonominin kendi ayakları üzerinde durması hedefine bağlı, 2021 yılı eylem planı hazırlanacak ve yürürlüğe koyulacaktır.

3. Yüksek Seçim Kurulu’nun öngörüleri de dikkate alınarak Seçim Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

4. Kamuya her türlü istihdamda münhali ve fırsat eşitliğini koşul kabul edecek yasal değişiklikler yapılacaktır.

5. Kamuda, müdür mevkiinde üçlü kararname kaldırılacak, müsteşarlık mevkii için “siyasi müsteşar”- “idari müsteşar” ayrımı değerlendirilecektir.

6. Vatandaşlık ve beyaz kimlik ile ilgili düzenlemeler yapılacak ve bu konular hükumetin takdir yetkisi alanından çıkarılmak suretiyle ülke koşullarına uygun objektif kriterlere bağlanacaktır.

7. Hükumetin kurulmasından itibaren ilk bir hafta içinde ülkenin mali durumu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.