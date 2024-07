“Holguin’in çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz”

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in görev süresinin uzatılması yönünde bir karar çıkmasını beklediklerini belirtti.

Holguin’in görev süresi boyunca bir iyi niyet misyonu rolünü üstlendiği belirtilen mektupta, Kıbrıs’ta iki toplumun kaderinin sadece liderlere bırakılmamasını talep etti. Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün aşamalı ve sonuç odaklı bir şekilde nihayete erdirilmesinin büyük önem ve aciliyet taşıdığı aktarılan mektupta, “Kadınlar, gençler ve sivil toplum, müzakerelerde belirleyici bir rol oynamalıdır” denildi.

Gönderilen mektubun Türkçesi şöyle:

Ekselansları,

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), çeşitli mesleki ve siyasi alanlardan farklı uzmanlık, bilgi ve deneyimleri bir araya getiren, barışa derin bir bağlılık duyan ve güçlü bir şekilde çözümü destekleyen iki toplumlu bir kadın grubudur. CWBC, (i) uzlaşılmış BM çerçevesi ve mevcut çözüm müktesebatı temelinde Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması; (ii) müzakere sürecinin tüm aşamalarında kadınların müzakere masasına tam, eşit ve anlamlı bir şekilde katılması ve müzakerelere toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi ve (iii) barış ve uzlaşı kültürünün teşvik edilmesi suretiyle kadınların barışın inşasındaki rolünün güçlendirilmesi ana hedeflerini içeren bir girişimi Nisan ayında başlatmıştır.

Kabul edilemez statükonun süregelmesine izin verilmesi ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde, adanın ve her iki toplumun geleceği açısından zararlı etkileri olacak olan Kıbrıs sorunundaki çıkmazın devam etmesinden son derece endişe duyuyoruz. İşte bu nedenle, 5 Ocak 2024 tarihinde, “ileriye dönük ortak zemin arayışında sizin adınıza iyi niyet misyonu rolünü üstlenmek ve Kıbrıs konusunda size tavsiyelerde bulunmakla” görevlendirilen Sayın Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kişisel Temsilciniz olarak atanmasını memnuniyetle karşıladık. En başından beri, Sayın Holguin'in görevini çözüm yönünde ilerlenilmesi için kaçırılmaması gereken eşsiz bir fırsat olarak gördük. Bu nedenle kendisinin çabalarını güçlü bir şekilde kamuoyu önünde destekledik ve sivil toplumun önemine vurgu yaparak liderlerin toplumların endişelerini, acılarını ve isteklerini dinlemesi gerektiği yönündeki sözlerini alkışladık.

Sayın Holguin'in, Kıbrıs’ta yoğun bir diplomatik çabada bulunarak, iki liderle, uluslararası aktörlerle, siyasi partilerle ve her iki toplumdaki siyasi ve ekonomik çevrelerden şahsiyetlerle görüştüğü ve sivil toplumla kapsamlı toplantılar yaptığı üç tur ziyaretin ardından, durumu değerlendirmek ve ileriye yönelik bir karara varmak üzere raporunu Zat-ı Alinize sunmaya hazır olduğu ifade edilmektedir. Kişisel Temsilcinizin görev süresinin 5 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğinin söylenmesi ve liderlerin müzakerelerin yeniden başlatılması için ortak bir zeminde buluşamamaları nedeniyle, Sayın Holguin’in görev süresinin uzatılmaması ihtimalinden endişe duyuyoruz. Bu adanın ve iki toplumun geleceğine ilişkin kararların artık sadece iki lidere bırakılamayacağına inanıyoruz.

Bu nedenle, arzu edilen sonuca ulaşmak için uluslararası toplumun da desteğiyle herkesin daha yoğun çaba sarf etmesi için ek süre tanımak üzere Sayın Holguin'in görev süresinin uzatılması yönünde cesur bir karar almanızı hararetle diliyor ve sizi bu yönde teşvik etmek istiyoruz. CWBC olarak, Kıbrıs’taki kadınları bu doğrultuda harekete geçirerek, çabalarınıza olumlu katkıda bulunmaya ve yardımcı olmaya kararlıyız. Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün aşamalı ve sonuç odaklı bir şekilde nihayete erdirilmesi büyük önem ve aciliyet taşımaktadır.

Ancak bu kez müzakere süreci farklı olmalıdır. Daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha şeffaf ve sadece iki liderin sorumluluğunda olmayacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Kadınlar, gençler ve sivil toplum, müzakerelerde belirleyici bir rol oynamalıdır. Görev süresinin uzatılması halinde Kişisel Temsilcinize tanınan ek süre, sürece dâhil olan tüm aktörlerle daha fazla temas kurulmasına ve bu kez olumlu bir sonuca ulaşılabilmesi için sürecin yeniden tasarlanması amacıyla atılması gereken adımlara ilişkin somut tavsiyelerin sunulmasına olanak verecektir.

Sizin ve Kişisel Temsilcinizin çabalarının devamını sağlayacak ve barışa bir şans daha verecek bir karara varacağınızı ümit ediyor ve en derin saygılarımızı sunuyoruz.

İKİ TOPLUMLU KIBRIS KADIN KOALİSYONU

Anna Koukkides-Procopiou

Ayşegül Baybars

Dr. Doğuş Derya

Emine Dizdarlı

Dr. Erato Kozakou Marcoullis

Dr. Ipek Borman

Dr. Jale Refik Rogers

Katie Clerides

Dr. Meltem Onurkan-Samani

Meral Birinci-Sonan

Mine Atlı

Praxoula Antoniadou Kyriacou

Skevi Koutra Koukouma

Dr. Stavri Kalopsidiotou

Stephie Dracos

Xenia Constantinou

Mektubun İngilizcesi şöyle:

CYPRUS WOMEN BICOMMUNAL COALITION

The Cyprus Women Bicommunal Coalition (CWBC), a strongly pro-solution bicommunal women's group that brings together a wide array of expertise, knowledge and experience, with a deep commitment to peace, remains extremely concerned about the ongoing stalemate in the Cyprus problem

Τhey emphasize that if the unacceptable status quo is allowed to continue and the Cyprus problem remains unresolved, it will have detrimental consequences for the future of the island and for both communities.

They express their strong support for the efforts made by the Personal Envoy of the UN Secretary-General, Ms. Maria Angela Holguin Cuellar, and are concerned over the possibility that her mandate will not be renewed on July 5, 2024.

In a letter they addressed to the UN Secretary General Mr. Guterres, on 28 June 2024, they urged him to take the bold decision to extend the mandate of his Personal Envoy, to allow some additional time for more intensive efforts by all and with the support of the international community to achieve the desired result.

The Cyprus Women Bicommunal Coalition (CWBC) believes that granting additional time to the UN Personal Envoy, if her mandate is extended, would allow for further engagement with all actors involved, as well as the submission of concrete recommendations on the steps needed to redesign the process, in order to enable a positive outcome this time.

It is specifically stressed that "This time the negotiation process must be different, more inclusive, more participatory, more transparent and not as the sole responsibility of the two leaders. Women, youth, and civil society must play a decisive role in the negotiations”.

The Cyprus Women Bicommunal Coalition reiterate their commitment to making a positive contribution and assisting Ms. Holguin's efforts by mobilizing the women of Cyprus in this direction.

We look forward to the wide media coverage of this initiative and attach the letter to the UN Secretary General in which the above positions of the Cyprus Women's Bicommunal Coalition (CWBC) are detailed.

Mektubun Rumcası şöyle:

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΌΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Κυπριακός Δικοινοτικός Συνασπισμός Γυναικών (CWBC), μια έντονα υπέρ της λύσης δικοινοτική ομάδα γυναικών, που συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, γνώσεων και εμπειριών, με βαθιά δέσμευση για την ειρήνη, παραμένει εξαιρετικά ανήσυχος για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο κυπριακό πρόβλημα.

Τονίζει ότι εάν επιτραπεί η συνέχιση του απαράδεκτου status quo και το κυπριακό παραμείνει άλυτο, θα έχει τεράστιες επιζήμιες επιπτώσεις για το μέλλον του νησιού και των δύο κοινοτήτων .

Εκφράζει την σθεναρή υποστήριξη του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κας Maria Angela Holguin Cuellar, και υπογραμμίζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο η θητεία της να μην ανανεωθεί στις 5 Ιουλίου 2024.

Με επιστολή που απεύθυνε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες στις 28 Ιουνίου 2024, τον παροτρύνουν να πάρει την τολμηρή απόφαση να παρατείνει την εντολή της Προσωπικής του Απεσταλμένης, ώστε να δοθεί λίγος επιπλέον χρόνος για εντατικότερες προσπάθειες από όλους και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Θεωρεί ότι η παραχώρηση πρόσθετου χρόνου στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΟΗΕ, εφόσον παραταθεί η εντολή της, θα επιτρέψει την περαιτέρω συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας, ώστε αυτή τη φορά να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Τονίζεται συγκεκριμένα ότι «Αυτή τη φορά η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι διαφορετική, να γίνει πιο περιεκτική, πιο συμμετοχική, πιο διαφανής και όχι ως αποκλειστική ευθύνη των δύο ηγετών. Οι γυναίκες, η νεολαία και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις».

Επαναλαμβάνει την δέσμευση του να συνεχίσει την αμέριστη στήριξη του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Προσωπική Απεσταλμένη κινητοποιώντας τις γυναίκες της Κύπρου προς αυτή την κατεύθυνση.

Προσβλέπουμε στη ευρεία δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας και επισυνάπτουμε την επιστολή προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικότερα οι πιο πάνω θέσεις του Κυπριακού Δικοινοτικού Συνασπισμού Γυναικών (CWBC).