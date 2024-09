Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, dün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü.

Fileleftheros gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün New York saatiyle 15.40’ta BM Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.

Habere göre Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmenin “çok yapıcı geçtiği” vurgusunda bulundu.

“Görüşmenin, BM Genel Sekreteri’nin Gazze’ye insani yardım konusunda teşekkürlerini dile getirmesiyle başladığını” ifade eden Hristodulidis, “Akabinde müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini görüştük” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, “Sadece müzakerelerin başlamasına değil, Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçeve temelinde çözülmesine siyasi bağlılığı bulunan BM Genel Sekreteri’ne teşekkür ettim” ifadesini kullandı.

“Her an her yerde görüşmeye hazırım”

“Hükümette olduğu 18 aylık süre boyunca siyasi iradelerini ve müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduklarını kanıtlayan belirli icraatlarına da değindiklerini” vurgulayan Hristodulidis, “hem Kıbrıslı Türk lider hem de Türk heyetiyle her an her yerde görüşmeye hazır olduğunu” yineledi.

Hristodulidis, Guterres’in bir süredir bu yönde bir çaba üstlendiğini, bu çabanın sonuç vermesini umut ettiğini belirterek “Her an hazır olduğumuzu yinelemek isterim” şeklinde konuştu.

“Ekim ayında bir şey gerçekleşmesi ihtimaline” ilişkin bir soruyu ise Hristodulidis, Genel Sekreter’e verdiği mesajın “her an her yerde” şeklinde olduğunu söyleyerek yanıtladı.

Hristodulidis; “Bırakalım Genel Sekreter işini yapsın. Anladığım kadarıyla yarınki (bugünkü) temasları çerçevesinde Sayın Erdoğan’la da görüşecek. Olumlu bir sonuç alınmasını umut edelim” şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Yardımcısı Jon Finer’la yapacağı görüşmeye ilişkin bir soruya ise Hristodulidis; “bu görüşmenin Kıbrıs sorunuyla da ilişkili olmasına karşın daha ziyade ABD’yle ikili ilişkiler ve ABD tarafından dile getirilen, Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısına katılma isteğine dair olacağını” ifade etti.

Hristodulidis, “ABD’yle ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair stratejik bir seçimi kanıtlayacak, ikili ilişkilere dair bazı olumlu açıklamaların 2025 yılı başında yapılmasını beklediklerini” vurgularken bu konunun, Yunanistan Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı’yla gerçekleştireceği üçlü görüşmede de ele alınacağını belirtti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis-Guterres görüşmesi sonrasında BM tarafından yapılan açıklamada, Hristodulidis ve Guterres’in “Kıbrıs sorununun geleceği ve Orta Doğu’daki durumu ele aldıklarının” duyurulduğunu aktardı.