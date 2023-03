"Hastane binası ile ilgili kimse mağdur edilmeyecek"

Batuhan BORAKAN

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan risk raporunda ‘riskli’ olarak işaret edilen Lefkoşa Devlet Hastanesi ve diğer hastane binalarıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Altuğra, kamu hizmet binalarına depeme ilişkin risk analizi yapan İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) hazırladığı raporun henüz kendisine ulaşmadığını söyledi, “Rapor elimize ulaşınca atacağımız adımları kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

2014 yılında, dönemin CTP iktidarı tarafından Türkiye’den getirilen 4 kişilik uzman ekibin oluşturuduğu raporla ilgili eksik bilgiler olduğunu söyleyen Altuğra, “2014’ ten günümüze kadar kaç sene geçti, bu zaman içerisinde o raporun güncellenme ihtiyacı vardır. Biz bugünün raporuna göre ihtiyaç duyulan tedbir her neyse, o tedbiri almakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Altuğra, İMO’nun raporundan çıkacak sonucun ardından hastane binasının güçlendirilmesi veya tahliyesiyle ile ilgili ihtiyaç duyulacak maddi kaynağın sorulması üzerine, “Bizim bütçemiz yoktur, yeterli değildir… Böyle bir ifade söz konusu değildir. Kimse mağdur edilmeyecektir” dedi, ancak herhangi bir yol haritası sunmadı.

YENİDÜZEN: Yaklaşık 2 haftadır İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) kamu binalarına depreme dayanıklılık testi yaptı. Bazı hastaneler riskli olduğu yönünde tespitler yapıldı bu risk sonuçları size ulaştı mı?

ALTUĞRA: Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Barış Ruh Hastanesi’ne İnşaat Mühendisleri Odası’ndan ekipler giderek gözlem yaptı. Gözlemler sonrasında hazırlanan raporların neticesi henüz elimize ulaşmadı.

Elimize ulaşmayan raporun yorumunu şuan değil, rapor bize ulaşınca kamuoyuyla paylaşılaşacağız.

YENİDÜZEN: Basına yansıyan bir liste var içinde okullarında bulunduğu bir liste var bu size ulaşmadı mı?

ALTUĞRA: Sağlık Bakanlığı’na henüz gelen bir rapor yok. Kamuoyuyla da paylaşılmıştı, Başbakanlık bünyesinde bir deprem komitesi kuruldu. Bu komitenin çalışmaları doğrultusunda ivedilik sırasına göre gözlemlenmesi yapılacaktı. Önce okulların, ardından hastanelerin gözlemlenmesi yapıldı. Biz Sağlık Bakanlığı olarak ilk önce hangi hastaneyi gidip gözlemlesinler diye yazdık ve tabiki ilk sıraya Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni koyduk ve sırasıyla dediğim gibi diğer hastanelerin de gözlemleri yapıldı. Biz o gözlem sonucunu bekliyoruz şuana kadar bize rapor tabi ki ulaşmadı. Rapor geldikten sonra yol haritamız çizilecektir.

İlgili hastanenin veya binanın takviye ihtiyacı varsa tabi ki o takviyesi yapılacaktır. Ancak tamiratlar, tadilatlar her nasılsa ne derecede ne ölçüdeyse ihtiyaç duyulan takviye ve tadilat o rapor ışığında yapılacaktır. İşte bilimsel çalışma bunu anlatır.

Yani ezbere gidip deyemezsiniz ben bunun burasına bunu yapayım. Hastanenin ilgili bölümleri, ilgili blokları ne durumdadır, sağlamlık açısından ne durumdadır o ihtiyaç duyulan oranda siz oraya takviye yaparsınız ezbere konuşmanız etik de değil, bilimsellikten de uzaktır. Raporu alırsınız ve ona göre siz gerekeni yaparsınız.

YENİDÜZEN: Dönemin Sağlık Bakanı Müsteşarı, 2014 yılında Türkiye’den gelen 4 uzmanın hastanede yaptığı çalışmalar sonucu “artık taş taş üstüne koymayın çünkü, verimli bir sonuç alınamaz durumdadır” gibi bir raporunun olduğunu açıkladı, siz bu raporu incelediniz mi?

ALTUĞRA: O raporu talep ettik, konuyla alakalı eksik bilgiler vardı. Onun talebini yaptık ki yine doğru bilgileri halkla kamuoyuyla paylaşalım. Ancak 2014’ ten günümüze kadar kaç sene geçti bu zaman içerisinde o raporun güncellenme ihtiyacı vardır. Biz bugünün raporuna göre ihtiyaç duyulan tedbir her neyse ihtiyaç duyulacaksa, tabi ki o tedbiri almakla mükellefiz. O nedenle ben güncel bilgileri paylaşarak kamuoyuyla bunu hayata geçirmeyi daha doğru buluyorum.

YENİDÜZEN: Hastaneye ilişkin elde ettiğimiz görüntüler var. Bu görüntülerde binanın temelindeki kolonlarda belli başlı sorunlar olduğu görünüyor, tabi ki biz de bilir kişi değiliz, siz de bilir kişi değilsiniz. Fotoğrafları yayınladık, gördünüz muhtemelen fotoğrafları da… Yorumunuz nedir?

ALTUĞRA: Gazeteye çıkan fotoğraflara bakıyorum tabii ki ben de basını takip ediyorum ama orda benim kullanmadığım ifadeler vardır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum!

YENİDÜZEN: Olası bir durumda hastanenin güçlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuç çıkarsa veya daha ağır bir durum söz konusu olursa gerek Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi gerekse hükümetin devletin elindeki bütçe imkanları bu tadilatı en azından sadece güçlendirme tadilatını yapmaya yeterli mi? Ekstra bir kaynak oluşumu için ne gibi bir yol haritası izlemeyi düşünüyorsunuz?

ALTUĞRA: Hiçbir zaman mağduriyet yaşatılmaz böyle bir sıkıntımız da söz konusu bile değildir. Gündeme gelecek olan muhtemel ivedi bir ihtiyaçla yüzleşme durumunda çaresiz değiliz. “Bizim bütçemiz yoktur da yeterli da değildir da” böyle bir ifade söz konusu değildir. Yaratılır, imkanımız da vardır. Tıpkı Değirmenlik’te olduğu gibi bunu dün de paylaştım. Değirmenlik’teki sağlık merkezimiz gözle görülen şekilde tehlike arz ediyordu. Bakanlığımızda yaptığımız toplantıda aldığımız karar derhal oranın boşaltılması yönündeydi. Peki Değirmenlik’te oturan ve civar köylerde oturan insanları biz mağdur etme yönüne gidebilir miyiz? Asla söz konusu bile değildir!

Ne yaptık? İşte çareyi de ürettik, Sağlık Bakanlığı’yla birlikte Değirmenlik Belediye Başkanlığı bir proje üstünde çalışarak, yaklaşık 250 metrekarelik prefabrik bir sağlık merkezini 2 ay içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız. Yani oradaki insanlar sağlık açısından kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Demokrasilerde çareler asla tükenmez. Bizim muhtemel sağlıkta değil her konuda muhtemelen karşılaşabileceğimiz mağduriyetler tabi ki olabilir. Bu gayet doğaldır, ama çaresiz değiliz tabii ki. İmkanlarımız vardır, çarelerimiz vardır, hepimizin, hepinizin içi müsterih olsun.

YENİDÜZEN: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde pandemiden kısa bir süre önce bir yangın felaketi yaşanmıştı. Oradaki tadilatlar ne durumdad? Tadilatlar yapılırken binanın gerek kolonlarıyla ilgili gerek başka yapısıyla ilgili belli başlı sorunlar çıktı mı? Bunlar düzeltildi mi? İlgili şirketler bu konuda size herhangi bir uyarı yaptı mı?

ALTUĞRA: Bunu da ben aslında gururla paylaşmak istiyorum. Pandemi arifesinde orada talihsiz bir yangın çıkmıştı Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) servisi yanmıştı ve günümüze kadar orası hizmete giremedi maalesef. Sorumluluk bilinciyle çalıştığımı her zaman söylüyorum ve hukuka dayalı çalıştığımı da her zaman söylüyorum. Son güncel haberini geçtiğimiz Pazartesi günü basında paylaşmıştık yine hep beraber okuduk haberini ay sonuna kadar muhtemelen orada artık ilk ameliyatın yapıldığının duyurusunu da yapma çalışmasındayız, tadilatı bitti hemen hemen. Niye hemen hemen diyorum çünkü, araç gerecin gelmesi gerekir oradaki inşaatın tamamlandığını söyleyebilirim, araç gereçler de tamamlanınca ilk ameliyat tarihi ilgili doktorlarımız zaten ilan edecek. Biz de kısmetse oraya gidip bunun tabikini yapacağız. İnsanlar hep sağlıklı olsun, ihtiyaç duymasın ama eksikliğini de göstermesin diye söylüyoruz. Her zaman bunu da böyle ifade ederek tamamlamak istiyorum cümlemi. Oraya hastanemize giderek işte pandemi arifesinde yanan KVC Servisi’nin artık tam randımanlı hizmete geçtiğinin ilanını vermek istiyorum.

YENİDÜZEN: Oradaki çalışmaların bedelini ödeycek olan bir sigorta şirketi var. Bu sigorta şirketi belli başlı tartışmalara da yol açmıştı. Belli başlı ödeme tıkanıklıkları olduğu iddaları da vardı… Çalışmaların ödemesiyle ilgili sigorta şirketinin sorunlar yaşadığı ya da sorunlar çıkardığı doğru mu?

ALTUĞRA: İlgili arkadaşımın gayet dürüst ve temiz çalıştığını ben biliyorum ve şahit oluyorum. Dürüstlüğünden ve şeffaflığından zerre kadar şüphem yoktur. Şirketin üstüne düşen görev her ne kadarsaydı tamamını yerine getirdiğine inancımda tamdır

YENİDÜZEN: Ödeme yapıldı mı yani? Faturaları gördünüz mü?

ALTUĞRA: Bunları tabii ki ilgili kişi size daha net belgeleriyle açıklarsa daha etik olur diye düşünüyorum. Arkadaşımın çalışmasını ben yakından gözlemleyen, bire bir şahit olan kişi olarak dürüstlüğüne inandığımı sizinle açık yüreklilikle paylaşıyorum. Şirketle şu anda bir bağlantısı tabii ki yoktur herkes hayatını idame ettirmesi için tabii ki bir işi vardır, ancak yasalar tahtında hangi yolu izlemesi gerekiyorsa da tabii ki o yolu izler ve yeni görevine de o yasa tahtında devam eder, bunu ben yadırgamıyorum ve olması gereken de budur hiçbir sıkıntımız yoktur o ilgili şirketle bakanlığımızın hiçbir sıkıntısı yoktur.

Daha detay belge bazında bilgi ihtiyacınız varsa doğrudan birinci ağızdan almanızı da daha etik buluyorum.