Hareketli günlerden geçiyoruz

Karanlık beyinlere karşı ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler, ikinci haftasını da geride bıraktı.

Okullarda başörtüsünün önünü açan, “Disiplin Tüzüğü” ile birlikte başlayan eylemler, genel greve dönüşerek devam edecek…

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Ancak öncesinde 1 Mayıs var…

İşçi ve Emekçi Bayramı bu yılda ara bölgede ortak etkinlikle kutlanacak.

1 Mayıs’ın Kıbrıs’ta kutlanmasının 100’üncü yılında, adanın kuzeyinde yine iş cinayetlerini, ekmeğinden olan emekçileri, çalıştığı kurumlarda mobbing ile karşılaşan emekçileri, gayri insani koşullarda yaşam koşulları sunulan emekçileri konuşacağız.

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İşin daha acı tarafı da, ülkemizdeki düzenin yaratıcıları, bu anlamlı gün münasebetiyle çıkıp, işçi, emekçi haklarından bahsedecekler… “Yaşasın İşçi Bayramı” diyecekler…

Ama o işçiler karın tokluğuna, günde 10-12 saat çalışırken umurlarında olmayacaklar…

İş güvenliğinden yoksun çalışma alanlarında hayatlarını kaybederlerken de, düşünülmeyecekler…

Ama lafa gelince, dillerinde olacak. Göreceğiz… Şahit olacağız…

Sahi bu ülkede, gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan kadınlar da var değil mi? Öyle bir de dosyamız var, yüzleşmemiz gereken. Hatta ölümler de var, kuşku uyandıran…

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1 Mayıs’a gerçekten inanan ve o günü “piknik” günü olarak görmeyip de meydanları dolduracak binlerce insanla birlikte selamlamalıyız…

Melbourne kentindeki inşaat işçilerine selam göndereceğiz, Chicago'daki işçilere de… Lefke’deki maden işçilerini anacağız, İstanbul’daki Kanlı 1 Mayıs’ı da…

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Ve 2 Mayıs’ta genel greve ulaşacağız…

Bir kez daha “Hükümet istifa” sloganlarıyla, bu toprakları karanlıklara gömmeye çalışan zihniyeti istifaya çağıracağız.

Bu tartışmalı tüzük geri çekilinceye kadar da bu mücadele devam edecektir.

Kararlılık, büyüyerek sokaklara yansıyacaktır.

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3 Mayıs’ta da bu ülkenin en son sıradaki gereksinimi olan yenilenen Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasının açılışı var. Bizlere Ersin Bey’in kullanacağı bu külliye kompleksini hediye eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hem de.

Bir Türkiye gazetesinde çıkan bir haberler “Sıkılama” haberinin üzerine, önceki gün ilk kez açıklamalarda bulundu Erdoğan ve “Hafta sonu yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST’te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacağız. Ziyaretimizde ayrıca Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceğiz” dedi.

Hatırlarsanız, bizlere son büyük müjde “Külliye” olmuştu.

Şimdi ne olacağını da hep birlikte göreceğiz bakalım.

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Hareketli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Öylesi bir mücadele ve direniş ki, sokakta ve meydanlarda verilen, tarih sayfalarında yer bulacak cinsten.

Yurttaşlar olarak bizlere düşen sorumluluk da, kendi öz değerlerimize, kültürümüze, kimliğimize ve yarınlarımıza sahip çıkmak olmalıdır.