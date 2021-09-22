Halkayı kareye çevirmeye çalışmak

BM Genel Sekreteri Guterres, Nisan 2021'de Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi zirvenin sonucunda, 'geometride halkayı kareye çevirmek imkansızdır ama siyasette çok olağandır' şeklinde bir soruya cevap vermişti.



Soru kabaca şuydu: BM Güvenlik Konseyi federasyon temelinde bir çözümü desteklerken, taraflardan birinin sunduğu iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisini BM nasıl görüşecek?



Guterres ise (halkayı kareye çevirmeye çalışarak) siyasette imkansızın denenebileceğini ima etmiş ve eklemişti:



“Pozisyonumuz çok açık. Genel Sekreter olarak benim bir görev talimatım var ve bu talimat Güvenlik Konseyi tarafından verildi. Bu görev talimatı temelinde müzakereleri sürdürmek zorundayım.



Ancak gayri resmi bir toplantıda, tüm tarafların kendi pozisyonlarını ifade etmelerinin faydalı olduğunu söyleyebilirim, böylelikle bu doğal olarak birbirimizle etkileşimde bulunmamızı sağlar. Ve tabii, ifade edilen farklı pozisyonları Güvenlik Konseyi'ne rapor edeceğim.”



Guterres'in aslında dediği şu: Benim Güvenlik Konseyi tarafından verilmiş bir görev talimatım var. O da, çok açık bir şekilde, iki kesimli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde bir çözüme ulaşmak için verildi. Bunun dışında yapacağım tüm görüşmeler gayri resmidir. Çünkü bu görev talimatı dışında önerileri alıp tartışamam, görüşemem. İşte böyle halkayı kareye çevirmeye çalışıyoruz. İmkansızı deniyoruz ama aslında yapmaya çalıştığımız şey imkansız. Çünkü asla iki ayrı devlete dayalı bir çözümü müzakere edemeyiz...



Cumhurbaşkanı Tatar da şimdi diyor ki, bu görev talimatı uyarınca Özel Danışman atanmasını kabul etmiyoruz. Genel Sekreter illaki birini atayacaksa, Güvenlik Konseyi'nin görev talimatıyla uyumlu bir danışman atamasın, kendi özel danışmanını atasın. Böylelikle, 'gayri resmi' görüşmelere 'gayri resmi' danışman atansın ve mütemadiyen halkayı kareye çevirmeye çalışarak hayatımıza 'gayri resmi' bir şekilde devam edelim!