Fehime ALASYA

Ülke genelinde ilköğretimde toplam 18 okulda 9 bin 600 öğrenci eğitime pandemi gölgesinde ‘seyreltilmiş’ olarak devam ediyor.

“Haftada 2 gün okula gitmekle eğitim olmaz, pandemi artık hayatımızın gerçeği” diyen aileler ise bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek, kalıcı çözüm istiyor.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş seyreltilmiş eğitimle birlikte çocukların okulda bulunmadığı sürede haftada 7 buçuk derslik kaybı olduğunu ifade ederken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, vaka istatistikleri ve salgını da dikkate alarak seyreltilmiş eğitimi masaya yatırıp tüm taraflarla değerlendireceklerini ifade etti.

Aileler, ‘seyreltilmiş eğitim’ ile dönüşümlü olarak haftada 2 ve 3 gün öğrencilerin okula gitmesini kapsayan eğitim şekline tepki gösterdi.

Seyreltilmiş eğitimle resmi tatil birleşti, “Çocuğumuz 5 gün okula gitmedi”

Seyreltilmiş eğitim ile birleşen resmi tatillerle birlikte kimi hafta okula gidiş günlerinin daha da düştüğünü dile getiren birçok veli, kalıcı çözüm üretilmesini ve çocuklarının güvenli ortamda tam zamanlı, haftada beş gün okula giderek eğitim almasını istedi.

Haftada 2 gün eğitim alan ve bazen de resmi tatile denk gelen kayıpla birlikte çocuğunun toplam beş gün eğitim kaybı olduğunu anlatan bazı veliler ise “Haftada 2 gün okula gelmekle eğitim olmaz” diyerek siyan etti.

Uzun vadeli çözüm talep edildi

Farklı çözümler üretilerek, tüm çocukların tam zamanlı okula gitmesi gerektiğini savunan veliler, bu taleplerini dile getirdiği zaman Eğitim Bakanlığı’na yönlendirildiklerini anlattı.

Ülkedeki okullar ve kalabalık okullardaki sınıf sayılarının arttırılması gerektiğini kaydeden birçok veli, “Pandemi olsa da olmasa da 35 kişilik sınıflar zaten verimli değil” diyerek uzun vadeli çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaşam şartlarımız pandemiye göre düzenlenmeli

Pandeminin artık uzun yıllar hayatımızda olacağını dile getiren birçok veli, yaşam şartlarının da acilen buna göre değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki sosyal yaşamın normal seyrinde devam ettiğini, buna karşın eğitimin hala normale dönemediğini işaret eden veliler, pandemi şartlarında tam zamanlı eğitimi kapsayan çözüm üretilmesini istedi.

“Okullar çok güvenli, sürekli test isteniyor”

Okulların her hafta sorgulanan testler nedeniyle çok güvenli ortamlar olduğunu da dile getiren veliler, YENİDÜZEN’e ‘seyreltilmiş eğitimi’ değerlendirdi…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Eğitimi masaya yatırıp tüm taraflarla değerlendireceğiz”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bulaş seviyesinin geleceği noktaya göre Sağlık Bakanlığı raporları ve eğitimcilerle yeniden konuşup ‘seyreltilmiş eğitimi’ masaya yatıracaklarını belirtti. Amcaoğlu, “Amacımız, sağlığı da göz ardı etmeden tam zamanlı eğitime geçmek” dedi.

Ders kayıplarının had safhada olmadığını savunan Amcaoğlu, her şeye rağmen ‘seyreltilmiş eğitimden’ tam zamanlı eğitime geçiş için çaba sarf edeceklerini anlattı.

Amcaoğlu, “Sadece ders değil, sosyolojik ve psikolojik açıdan da çocuklarla ilgili tüm konuları değerlendiriyoruz. Bu nedenle tam zamanlı eğitim istiyoruz.” dedi.

Eğitimin başlamasından bu yana okullarda görülen bulaş seyrinin kötü bir seviyede bulunmadığını anlatan Amcaoğlu, “Bulaş seviyeleri şu an yüzde yarımın da altındadır, %0,37’dir. %2’nin üzerinde olmadığı sürece sorun olmaz. Bu nedenle bu haftaki sonuçlara göre bu konuyu oturup detaylı olarak masaya yatıracağız” şeklinde konuştu.

VELİLER NE DÜŞÜNÜYOR? VELİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

“Sağlık önlemleri alınmış ortamda tam zamanlı eğitim istiyoruz”

Mehmet Sıtkıoğlu: “Farklı çözümler üretilip tümü tam zamanlı okula gitse çok daha güzel”

“Eğitimde çok fazla kopukluk oluyor, çocuklar adapte olmakta çok zorlanıyor. Biz çalıştığımız içlin çocuklarımız da etüt’e gitmek zorunda kalıyor. Çocukların eğitim durumu hiç iyi değil. Keşke başka bir sistem bulsalar da tüm çocuklar, kalabalık olmayan sınıflarda tam gün okula gelse. Bu talebimizi dile getirdiğimiz zaman bizi genelde bakanlığa yönlendiriyorlar. En azından çocuklarımız sabahçı veya öğlenci olarak ayrılsaydılar da tam gün gelseydiler. Bu şekilde bile olsa sürsün ama yine de farklı çözümler üretilip tümü tam zamanlı okula gitse çok daha güzel olur.”

Senem Eskidemir: “Bu salgının biteceği yok, devlet kalıcı tedbirler almalı”

“Bu şekilde eğitim almalarının çocuklara büyük bir katkısı maalesef yok. Geri kalıyorlar, bir gün gidip bir gün evde oluyorlar ve adapte olamıyorlar. Tam zamanlı eğitime giden kuzenlerinin defterleriyle derslerini karşılaştırıyorum ve geri kaldıklarını görüyorum. Okullar ve kalabalık okullardaki sınıf sayıları arttırılmalı. Pandemi olsa da olmasa da 35 kişilik sınıflar zaten verimli değil, bu nedenle artık bu konu uzun zamana da yayılsa detaylı olarak ele alınmalı.

Ek binalar neden yapılmıyor, bu kadar mı zor? Ben çalışmayan bir anneyim ve çocuğumla evde ilgileniyorum, ya çalışan anneler ne yapsın… Bu salgının biteceği yok, devlet kalıcı tedbirler almalı.”

Mehmet Önem: “Hiç yoktan iyidir ama her şeye rağmen tedbirler alınıp tam zamanlı eğitme geçilmeli”

“Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum ama her şeye rağmen tedbirler alınıp tam zamanlı eğitme geçilmeli. Vakalar artıyor, bu şekilde devam etmek de kaçınılmaz olacaktır. Okula gitmediği günlerde evde bizimle zaman geçiriyor, ödev yaptırıyoruz, ilgileniyoruz, en büyük sorumluluk da anne baba olarak bizlere düşüyor ama bizler de çalışıyoruz. Yine de idare etmeye çalışıyoruz. Okullarda sürekli testler soruluyor, bence buralar çok güvenli.”

Afra Yılmaz Öge: “Çocuklar okuldan soğuyor”

“Online eğitimden daha iyi ama keşke yine de tam zamanlı olsa. Çocuklar okuldan soğuyor. Keşke daha fazla sınıf yapılsa, daha çok okul yapılsa da bu kadar kalabalık olmasa. Bugün tedbir alınmadan tüm haftayı gelsin, tüm sınıf gelsin deseler de korkuyoruz, sınıflar çok kalabalık. Tam gün eğitim alalım istiyoruz ama sağlığımızı da riske atmamalıyız.”

Hasan Hocaoğlu: “Haftada iki gün okula gitmekle eğitim olmaz, çocuklarımızın hepsi, her gün okula gitmeli”

“Devlet daha fazla derslik yapmalı, çocuklarımızın hepsi, her gün okula gitmeli. Haftada iki gün okula gitmekle eğitim olmaz. Beşinci sınıf bir torunum var, ortaokul sınavına girmek istedi, mecburen dışarıdan ders aldırıyoruz, haftada 2 gün okula gelmekle nasıl başarsın?

Esme Barın: “Öğretmenlik okuyan bir sürü gencimiz var, okullar, sınıflar arttırılmalı”

“Çocukların her günü değerlidir ve boş geçirmemeli. Bu çocuklar haftada 2 veya en fazla üç okula geliyor ve diğer günlerde de nene ve dedelerle geçiriyor. Öğretmenlik okuyan bir sürü gencimiz var, okullar, sınıflar arttırılmalı. Çocuklar bir gün öğrendiğini tekrar edip yeni konuya geçene de üzerinden iki gün geçiyor, öğrendiğini de unutuyorlar. Her yer açıldı, okullar eski haline geri gelmedi.”

Elena Gökşen: “Tatille birlikte 5 gün okula gelemedi, okuma yazmayı sökmekte zorlanıyor”

“Çocuğum birinci sınıf, okuma yazmayı sökmeye yeni başladı. 29 Ekim’de bayram vardı, okul tatildi, akabinde Salı günü okula gelmesi gerekiyordu zaten, tatille birlikte 5 gün okula gelemedi. Resmi tatiller de araya girdiği zaman, haftada 2 gün ile eğitim olmaz. Nene ve dedelerle nasıl eğitim sürdüreceğiz ki, eğitim sınıfta olur. Yetkililer bu duruma çözüm bulmalı.”

Melek Çimen: “Her yer açıldı, herkes artık çift aşılı, çocuklar niye yarım yamalak okula geliyor?”

“Çocuklar her gün okula gitsin. Okulda kayıpları olmasın diye çok uzun süre geçiriyorlar, evde ise çok ödev yapıyorlar, küçük çocukları daha az okula getirip ailelere daha fazla sorumluluk vermek çok yanlış. Ailelerin de yükü artıyor. 90 dakika sınıfta kalıyorlar, ara ara mola veriyorlar ama bu çok uzun süre. Sonra da şikayet geliyor, çocuk durmuyor diye, nasıl dursun, sıkılıyor. Büyük inan bile sıkılır. Bu konulara çözüm bulup artık tam zamanlı eğitime geçilmeli.”

Zeynep Sarpçı: “Her yer açıldı, herkes artık çift aşılı, çocuklar niye yarım yamalak okula geliyor ki?”

“Bu şekilde eğitimden kopuyorlar. Bir gün gel, bir gün gelme eğitim olmaz ki… Eve çok fazla ödev geliyor, bize de görevler düşüyor. Eğitimi biz anne babalar mı vereceğiz? İşleyen anneler ne yapsın, nasıl yemeğini ve temizliğini yetiştirsin de çocuğuna ödev yaptırsın… Her yer açıldı, herkes artık çift aşılı, çocuklar niye yarım yamalak okula geliyor ki?”

Mehmet Kaymakamtorunları: “Pandeminin biteceği yok, bu şartlara göre çözümler bulunmalı”

“Seyreltilmiş eğitim bence hiç yeterli değil. Zaten bir gün gelip bir gün gelmiyoruz, araya Resmi Tatil de girince okula beş gün gelmeyen çocuklar oluyor. Bu hiç adil değil. Bu duruma çözüm bulunmalı. Sınıfların arttırılması, sınıftaki öğrenci sayılarının azaltılması ve her gün eğitime geçilmeli. Pandeminin biteceği yok, vaklar bir çıkar bir düşer, artık pandemi şartlarına göre kalıcı ve uzun vadeli çözümler bulunmalı.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“Haftada 7 buçuk derslik kayıpları var”

Sendikaya resmi olarak henüz ulaşan bir şikayet bulunamadığını belirten KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, konuyla ilgili bakanlığa defalarca çözüm önerileri sunduklarını anlattı.

Çocukların okulda bulunmamasıyla ilgili haftada 7 buçuk derslik kaybı olduğunu anlatan Maviş,bu sürenin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini, bunun da başlıca çözümünün ‘tekli sıra değişimi’ olduğunu anlattı. Maviş, “Sıraların tekli olması halinde sorun büyük ölçüde çözülür. Bunun yanında bazı okullara prefabrik veya konteynır ekstra derslikler olabilir yan, fiziksel altyapı geliştirilmeli.” dedi.

Oturma düzenin tekli oluşması yanında filtreli havalandırma cihazlarının da kalabalık sınıflara yerleştirilmesi gerektiğini anlatan Maviş, “Bakanlık yatırım yaparak her sınıfa bu cihazlara yerleştirebilir. Bu sayede sosyal mesafe ve maske sorunu da giderilir.” şeklinde konuştu.

“Vakalar çocukların yan yana 2’li sıralarda oturduğu sınıflardan çıkıyor”

“Önümüz kış, şartlar daha da çetin bir hal alacak” hatırlatması yapan Maviş, seyreltilmiş eğitim yanında mevcut kalabalık sınıflarla ilgili de önemler alınması gerektiğine vurgu yaptı.

İlk okullarda vaka görülme sıklığının giderek arttığı bilgisini de paylaşan Maviş, bunun daha da artacağı öngörüsünde bulundu. Maviş, gerekçe olarak ise dersliklerde ikişerli oturma düzeninden kaynaklandığı tahmininde bulundu.

“Vakaların görüldüğü okullar, çocukların yan yana 2’li sıralarda oturduğu sınıflardan çıkıyor” diyen Maviş, bununla ilgili titizlikle çalışılması gerektiğini ifade etti. Maviş,

“Çocukların eğitim hakkını tartışırken sağlık riskini ortaya koyabiliriz. 1 sınıfın 25 kişiyi geçmemesi ve tekli olarak oturmalılar. Buna yönelik yeni düzenleme yapılırsa normal eğitime geçebilir.” yorumunda bulundu.

“Sosyal mesafe sorunu çözülüp tam azmanlı eğitime geçilmeli”

Öncelikle sosyal mesafe sorununun çözülüp tam azmanlı eğitime geçilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizen Maviş, seyreltilmiş eğitimde devam eden 18 okul müdürü ile iletişim içinde olduklarını anlattı.

Maviş, özetle şöyle devam etti:

“Eğitimde okulda bulunma zamanı açısından kayıplar var. 18 okul müdürü ile toplantı yaptık, diğer okullarla aralarında çok büyük bir fark yok ama bu fark nasıl kalacak bilinmiyor. Okulların ve çocukların da hızı bu noktada önemli…

Eğitim süresi uzatıldı, 8 ders günde görüyorlar. Bir nebze de olsa aradaki farkı kapatmak için çabalıyorlar.

Bu okulların seçenek olarak seyreltilmiş eğitimi tercih etmelerinin tek sebebi var sosyal mesafe.” dedi.